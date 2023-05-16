Được khán giả nữ bất ngờ lên sân khấu bày tỏ tình cảm, phản ứng của Nam Em ra sao?

Khoảnh khắc giao lưu giữa Nam Em cùng khán giả đã nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Nam Em tại một đêm nhạc. Thời gian qua, Nam Em là cái tên rất đắt show ca hát tại các phòng trà nhờ vào giọng hát ổn áp cùng tính cách hài hước, gần gũi. Mỗi đêm diễn của người đẹp gốc Tiền Giang đều mang về lượng khán giả đông đảo. Mỗi đêm diễn của người đẹp gốc Tiền Giang đều mang về lượng khán giả đông đảo. Đáng chú ý, bên cạnh những tiết mục trình diễn mà Nam Em thể hiện trong đêm nhạc, một số khoảnh khắc giao lưu giữa cô nàng cùng khán giả cũng đã nhận về nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Không chỉ tặng hoa, vị khán giả này còn móc ra 1 chiếc nhẫn và đích thân đeo vào tay cho người đẹp gốc Tiền Giang. Trong đoạn clip được chia sẻ, khi được 1 nữ khán giả lên sân khấu tặng bó hoa lớn chứa rất nhiều tờ tiền mặt, Nam Em đã rất tinh tế đứng lên để nhận và chụp ảnh lưu niệm cùng khán giả. Không chỉ tặng hoa, vị khán giả này còn móc ra 1 chiếc nhẫn và đích thân đeo vào tay cho người đẹp gốc Tiền Giang. Không chỉ tặng hoa, vị khán giả này còn móc ra 1 chiếc nhẫn và đích thân đeo vào tay cho người đẹp gốc Tiền Giang. Vị khán giả này cho biết đây chính là món quà đặc biệt mà mình dành tặng cho Nam Em với mong muốn cô nàng sẽ ngày một vui vẻ, thành công hơn trên con đường ca hát của mình. Cuối cùng, người phụ nữ này còn không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình dành cho Nam Em: "Chị yêu em". Khoảnh khắc đầy thân mật giữa Nam Em và người hâm mộ đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Nam Em vẫn không tự nhận mình là một ca sĩ khiến không ít người thắc mắc. Đi hát đã lâu, được khán giả yêu thương, ủng hộ nhiệt tình, thế nhưng cho đến hiện tại Nam Em vẫn không tự nhận mình là một ca sĩ khiến không ít người thắc mắc. Trước đó, cô nàng cũng đã có chia sẻ về vấn đề này: "Chưa bao giờ em nghĩ mình đi hát để kiếm tiền hay được mọi người gọi là ca sĩ. Nên Nam Em đi hát chỉ muốn đặt hết cảm xúc vào bài hát để mọi người hiểu được câu chuyện mà mình muốn truyền tải. Nên mọi người hãy đón nhận các ca khúc của Nam Em bằng cái mà mình cảm nhận được, tim mình rung được, đầu mình lắng nghe được lời bài hát và tâm mình cảm thấy dao động là Nam Em vui rồi. Chứ không cần một cái danh xưng nào đâu ạ". Bên cạnh vai trò người mẫu, hoa khôi, Nam Em còn hát khá hay do được học tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nam Em được biết đến là một người đẹp có tiếng khi liên tục tham gia các cuộc thi nhan sắc và giành được một số thành tích nhất định như Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long, người đẹp Việt đầu tiên lọt Top 8 Hoa hậu Trái Đất 2016, có mặt trong top 38 gương mặt bước vào đêm Chung kết Miss World Vietnam 2022. Cô sở hữu vẻ đẹp trong sáng, trẻ trung và thuần Việt. Bên cạnh vai trò người mẫu, hoa khôi, Nam Em còn hát khá hay do được học tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô cũng từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc và tham gia diễn xuất trong một số phim.

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