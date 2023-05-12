Trải qua nhiều biến cố, Nam Em chiêm nghiệm về 'chân ái' trong cuộc sống

Nam Em trải lòng những điều khiến cô cảm thấy không hề thoải mái khi nói về chân ái.

Mới đây, trên trang cá nhân của ca sĩ Nam Em đã có một số chia sẻ về "chân ái" của cuộc sống. Cụ thể người đẹp trầm ngâm cho biết: "Tôi đang ở một cái nơi mà bao nhiêu người phải cực lực kiếm tiền để có một chiếc hộp. Mà với tôi nó chẳng khác gì cái tù cao cấp. Xin lỗi nhưng mà tôi không sống được những chỗ như này. Chỉ có núi rừng là chân ái". Story của Nam Em - Ảnh: FBNV Dòng trạng thái của người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Mỹ nhân cảm thấy mình không thích hợp sống giữa cuồng quay của xã hội vì lợi ích và vật chất mà thích hòa mình với thiên nhiên núi rừng. Với Nam Em, trong khi nhiều người không ngại đánh đổi nhiều thứ chỉ để sở hữu một chiếc hộp thì với cô chỉ như tù cao cấp giam cầm mình. Có thể thấy rằng, trải qua nhiều biến cố, Nam Em ngày càng trở nên sâu sắc và triết lý.

Nam Em sở hữu vóc sắc hơn người, với nét đẹp dịu dàng, trong sáng, cùng phong thái tự tin, cô xuất sắc đạt danh hiệu Hoa khôi đồng bằng Sông Cửu Long năm 2015 khi mới 19 tuổi. Đến năm 20 tuổi cô vinh dự là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2016 và dừng lại ở Top 8. Nam Em sở hữu vóc sắc hơn người - Ảnh: Internet Tuy nhiên, "hồng nhan bạc phận" Nam Em được xem như “nữ hoàng thị phi” của showbiz. Năm 2018, ngay giữa lúc tin đồn Trường Giang có trục trặc tình cảm với Nhã Phương thì Nam Em bất ngờ công bố có quan hệ tình cảm với nam danh hài. Tuy nhiên ngay sau đó, Trường Giang đã không công nhận đều này vì cho biết sẽ "chiến tới cùng" nếu Nam Em gây ảnh hưởng đến Nhã Phương.

Nam Em và Trường Giang - Ảnh: Internet Cuối năm 2019, Nam Em tiếp tục vướng vào lùm xùm tình cảm. Cụ thể, một cô gái được cho là Bảo Trân - vợ chưa cưới của nam MC Quốc Bảo đã cho rằng Nam Em là người thứ ba chen vào mối quan hệ của cặp đôi. Nam Em thậm chí từng bị vợ chưa cưới của MC Quốc Bảo “tố” là người thứ ba phá hoại hạnh phúc - Ảnh: Internet Gần đây nhất, Nam Em đã có phát ngôn "muốn lấy Bạch Công Khanh làm chồng". Thông tin này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhưng vài ngày qua, cả hai bị phát hiện đã hủy bỏ kết bạn, hạn chế tương tác với nhau trên cả sân khấu lẫn mạng xã hội. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Bạch Công Khanh muốn “dứt tình” với người đẹp vì sợ dư luận.

Nam Em công khai hát với ca sĩ trẻ sau rạn nứt do mâu thuẫn với Bạch Công Khanh, dân tình phản ứng thế nào Nam Em và Bạch Công Khanh được nhiều người biết đến nhờ vào những màn song cả đỉnh cao do cả hai cùng nhau thể hiện. Tuy nhiên, do mâu thuẫn gần đây ca hai ít khi hát chung và Nam Em cũng công khai bạn diễn mới.

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