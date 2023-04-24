Đăng bài tâm trạng, Nam Em bị nghi tính chuyện 'giải nghệ' sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật

Hậu trường 24/04/2023 10:01

Động thái mới nhất của Nam Em khiến cho nhiều người không khỏi nghi ngờ người đẹp đã quá mệt mỏi với chốn showbiz xô bồ và muốn "giải nghệ" để rẽ hướng sang con đường khác.

Mới đây trên trang cá nhân, Nam Em đã chia sẻ khoảnh khắc có mặt tại một không gian lãng mạn, ngập tràn ánh nắng. Người đẹp còn nói thêm: "Sống chậm lại để ta thấy cuộc đời bình yên. Già rồi, cũng mệt rồi, về hưu được rồi".

Đăng bài tâm trạng, Nam Em bị nghi tính chuyện 'giải nghệ' sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật - Ảnh 1
Dòng trạng thái mới đây của Nam Em - Ảnh: Internet

Đứng trước mong muốn "về hưu" của Nam Em, đa số người hâm mộ đều cho rằng cô nên nghỉ ngơi một thời gian sau đó mới tiếp tục hoạt động nghệ thuật: "Thương thương lắm lắm cô gái của tụi chị. Nghỉ ngơi tĩnh tâm an yên rồi trở lại hát nha bé, không sao lùi một bước để thấy biển rộng trời cao mãi thương", "Nghỉ ngơi lấy sức rồi quay lại bùng nổ hơn nha chị", "Tuổi trẻ cố gắng để sau này không hối tiếc nhé bé! Thương"....

Bên cạnh đó có một bộ phận khán giả suy đoán Nam Em đang ngầm nói về việc có thể cô sẽ "giải nghệ" trong thời gian sắp tới.

Đăng bài tâm trạng, Nam Em bị nghi tính chuyện 'giải nghệ' sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật - Ảnh 2
Nhiều khán giả tin rằng Nam Em đang tính đến chuyện 'giải nghệ' - Ảnh: Internet

Được biết, kể từ khi rẽ hướng sang con đường ca hát, Nam Em được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Nhận được nhiều tình cảm từ khán giả khi theo nghiệp ca hát, trong một đêm nhạc trước đó, Nam Em tâm sự: "Thật sự, có thể nhiều người nói đúng, Nam Em phù hợp hơn với môi trường ca hát. Sau chuyến đi tìm kiếm thanh xuân, tôi cũng đã tìm được năng khiếu thực sự của tôi là âm nhạc và tôi quyết định sẽ theo đuổi nó đến cuối đời luôn".

Đăng bài tâm trạng, Nam Em bị nghi tính chuyện 'giải nghệ' sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật - Ảnh 3
Dù đi hát đã lâu, Nam Em không muốn được gọi là ca sĩ - Ảnh: Internet

Tuy vậy, cho đến hiện tại Nam Em vẫn không muốn mọi người gọi mình bằng danh xưng "ca sĩ": "Mọi người biết không, em làm nghệ thuật từ thời điểm đó đến bây giờ em không bao giờ nghĩ là em cần một cái danh xưng hay là ra đường phải ‘A! Nam Em kìa, Nam Em kìa, chụp hình’.

Em chỉ nghĩ đơn giản là em đang làm cái mình thích và em gỡ rối được những vết thương mà ai đó đang giống em thôi. Cho nên, nếu mà được ra đường mọi người có gặp em thì cứ gọi em là chị Nam Em là được rồi. Đừng gán cho em một danh xưng nào hết".

Đăng bài tâm trạng, Nam Em bị nghi tính chuyện 'giải nghệ' sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật - Ảnh 4

Còn về con người của Nam Em ở phía sau sân khấu, trong một đêm diễn gần đây, ca sĩ Kiều Oanh - người từng đồng hành cùng Nam Em trong nhiều đêm diễn - tiết lộ rằng người đẹp Tiền Giang khác xa so với khi cô biểu diễn. Kiều Oanh cho biết, đằng sau cánh gà hình ảnh Nam Em bơ phờ vì mệt mỏi, liên tục phải sử dụng dầu gió để có thể tỉnh táo khiến không ít người xót xa. Mặc dù tình hình sức khỏe biến chuyển bất thường, thế nhưng Nam Em vẫn rất chăm chỉ chạy show ca hát để phục vụ người hâm mộ.

Không 'giật giải' tại The Heroes, Nam Em 'tụt dốc' tinh thần, lộ ảnh mệt mỏi, xuống sắc không phanh

Không 'giật giải' tại The Heroes, Nam Em 'tụt dốc' tinh thần, lộ ảnh mệt mỏi, xuống sắc không phanh

Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 cho hay, sau khi tham gia cuộc thi âm nhạc, tinh thần của cô tụt dốc vì đối diện với nhiều áp lực cuộc sống cũng như công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Em Nam Em giải nghệ Nam Em đi hát

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 59 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'