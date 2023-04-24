Đăng bài tâm trạng, Nam Em bị nghi tính chuyện 'giải nghệ' sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật

Động thái mới nhất của Nam Em khiến cho nhiều người không khỏi nghi ngờ người đẹp đã quá mệt mỏi với chốn showbiz xô bồ và muốn "giải nghệ" để rẽ hướng sang con đường khác.

Mới đây trên trang cá nhân, Nam Em đã chia sẻ khoảnh khắc có mặt tại một không gian lãng mạn, ngập tràn ánh nắng. Người đẹp còn nói thêm: "Sống chậm lại để ta thấy cuộc đời bình yên. Già rồi, cũng mệt rồi, về hưu được rồi". Dòng trạng thái mới đây của Nam Em - Ảnh: Internet Đứng trước mong muốn "về hưu" của Nam Em, đa số người hâm mộ đều cho rằng cô nên nghỉ ngơi một thời gian sau đó mới tiếp tục hoạt động nghệ thuật: "Thương thương lắm lắm cô gái của tụi chị. Nghỉ ngơi tĩnh tâm an yên rồi trở lại hát nha bé, không sao lùi một bước để thấy biển rộng trời cao mãi thương", "Nghỉ ngơi lấy sức rồi quay lại bùng nổ hơn nha chị", "Tuổi trẻ cố gắng để sau này không hối tiếc nhé bé! Thương"....

Bên cạnh đó có một bộ phận khán giả suy đoán Nam Em đang ngầm nói về việc có thể cô sẽ "giải nghệ" trong thời gian sắp tới. Nhiều khán giả tin rằng Nam Em đang tính đến chuyện 'giải nghệ' - Ảnh: Internet Được biết, kể từ khi rẽ hướng sang con đường ca hát, Nam Em được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Nhận được nhiều tình cảm từ khán giả khi theo nghiệp ca hát, trong một đêm nhạc trước đó, Nam Em tâm sự: "Thật sự, có thể nhiều người nói đúng, Nam Em phù hợp hơn với môi trường ca hát. Sau chuyến đi tìm kiếm thanh xuân, tôi cũng đã tìm được năng khiếu thực sự của tôi là âm nhạc và tôi quyết định sẽ theo đuổi nó đến cuối đời luôn".

Dù đi hát đã lâu, Nam Em không muốn được gọi là ca sĩ - Ảnh: Internet Tuy vậy, cho đến hiện tại Nam Em vẫn không muốn mọi người gọi mình bằng danh xưng "ca sĩ": "Mọi người biết không, em làm nghệ thuật từ thời điểm đó đến bây giờ em không bao giờ nghĩ là em cần một cái danh xưng hay là ra đường phải ‘A! Nam Em kìa, Nam Em kìa, chụp hình’. Em chỉ nghĩ đơn giản là em đang làm cái mình thích và em gỡ rối được những vết thương mà ai đó đang giống em thôi. Cho nên, nếu mà được ra đường mọi người có gặp em thì cứ gọi em là chị Nam Em là được rồi. Đừng gán cho em một danh xưng nào hết". Còn về con người của Nam Em ở phía sau sân khấu, trong một đêm diễn gần đây, ca sĩ Kiều Oanh - người từng đồng hành cùng Nam Em trong nhiều đêm diễn - tiết lộ rằng người đẹp Tiền Giang khác xa so với khi cô biểu diễn. Kiều Oanh cho biết, đằng sau cánh gà hình ảnh Nam Em bơ phờ vì mệt mỏi, liên tục phải sử dụng dầu gió để có thể tỉnh táo khiến không ít người xót xa. Mặc dù tình hình sức khỏe biến chuyển bất thường, thế nhưng Nam Em vẫn rất chăm chỉ chạy show ca hát để phục vụ người hâm mộ.

Không 'giật giải' tại The Heroes, Nam Em 'tụt dốc' tinh thần, lộ ảnh mệt mỏi, xuống sắc không phanh Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 cho hay, sau khi tham gia cuộc thi âm nhạc, tinh thần của cô tụt dốc vì đối diện với nhiều áp lực cuộc sống cũng như công việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-bai-tam-trang-nam-em-bi-nghi-tinh-chuyen-giai-nghe-sau-nhieu-nam-hoat-ong-nghe-thuat-575611.html