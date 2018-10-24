Ứa nước mắt nghe Lương Thế Thành nói về nỗi khổ mang nặng đẻ đau, chăm con vất vả của vợ

Với dòng tâm sự của Lương Thế Thành, chị em không khỏi ghen tỵ với Thúy Diễm khi lấy được người chồng tâm lý, thấu hiểu nỗi khổ của phụ nữ.

Dòng trạng thái mới đây của Lương Thế Thành nói về cuộc sống lúc còn độc thân và khi gánh trên vai một gia đình nhỏ khiến nhiều người xúc động. Ông bố trẻ tâm sự, khi có gia đình, trách nhiệm nặng nề hơn, làm gì cũng phải suy nghĩ để không làm vợ buồn. “Lúc còn độc thân Thành muốn làm gì cũng được, ít có nghĩ tới ai, hầu như sống cho riêng mình nhiều hơn. Nhưng khi có có vợ rồi thì cuộc sống lại khác, làm gì đi đâu cũng phải nghĩ tới cảm giác của vợ, đó là trách nhiệm của người làm chồng, vì quan điểm của Thành là không được làm vợ buồn hihi”, anh tâm sự.

Sau 2 năm tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, cặp đôi hạnh phúc khi đón thành viên mới chào đời - Ảnh: FBNV Sau khi có con, Lương Thế Thành được trải nghiệm nhiều điều mới lạ và thiêng liêng hơn. Từ đó, nam diễn viên thấu hiểu được nỗi khổ của bà xã Thúy Diễm khi phải chu toàn mọi việc trong gia đình. Vì thế, anh tự nhủ với lòng phải đỡ đần mọi việc cho vợ và xem đây như niềm vui mỗi ngày của mình. Lương Thế Thành không ngại giúp vợ chăm con, từ thay tã đến cho con bú anh đều làm thành thạo - Ảnh: FBNV Lương Thế Thành viết: “Rồi kể từ khi có con thì cuộc sống trách nhiệm đó lại càng cao hơn, phải lo chu toàn mọi chuyện trong nhà, công việc, cuộc sống gia đình, chăm con...vv. Chỉ khi có con rồi thì Thành mới nhận ra là thiên chức của người mẹ cao cả như thế nào, phải mang nặng đẻ đau, phải chịu nhiều áp lực về tất cả mọi mặt. Là người đàn ông trụ cột trong nhà Thành tự nhủ mình phải đỡ đần mọi việc cho vợ từ những việc nhỏ nhặt nhất và kể cả việc vào bếp, khi cả nhà quây quần bên nhau để chuẩn bị bữa cơm thì đó là những phút giây thư giãn và êm đềm nhất”.

Bài viết của ông bố trẻ thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Anh nhận được vô số lời khen vì suy nghĩ chín chắn này. Dù vất vả nhưng con trai chính là sợi dây gắn kết giúp cuộc sống hôn nhân của Lương Thế Thành và Thúy Diễm ngày càng bền chặt - Ảnh: FBNV

Lương Thế Thành kể chuyện đưa Thúy Diễm đi đẻ: Khốn khổ vì bị vợ la mắng, trách móc vô cớ Vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm vừa có những tâm sự vô cùng cảm động về chuyện đón con trai đầu lòng chào đời tại nước ngoài.

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