Từng vét cạn túi riêng làm từ thiện, Thủy Tiên tiếp tục chi hơn 2 tỷ mua lúa giống và phản ứng bất ngờ của Công Vinh

Bài đăng về việc hỗ trợ người dân miền Tây mua lúa giống để phát triển kinh tế của Thủy Tiên trên trang cá nhân thu hút hơn 20 nghìn lượt thích và hàng trăm chia sẻ.

Là một trong những nghệ sĩ làm từ thiện nhiều nhất Vbiz, nữ ca sĩ Thủy Tiên tiếp tục khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có hành động hỗ trợ đầy thiết thực và ý nghĩa cho bà con miền Tây.

Cụ thể, do ảnh hưởng của hạn mặn cũng như dịch bệnh, người dân miền Tây đang rơi vào tình trạng thiếu hạt giống sản xuất cho vụ sau. Hiểu được khó khăn này, Thủy Tiên đã chi hơn 2 tỷ để mua hạt giống giúp đỡ mọi người.

Trên trang Facebook cá nhân, Thủy Tiên viết: “Năm nay theo Tiên tìm hiểu thì ngày 30/6 bắt đầu gieo giống mùa vụ mới nên Tiên quyết định trích tiền quỹ làm nước còn dư để mua lúa giống loại ngon nhất tặng bà con. Loại giống mình mua là giống lúa Hoa Tiên được chứng nhận là loại giống tốt. Mình sẽ tặng khoảng 150 tấn lúa giống loại tốt này, rơi vào khoảng 2 tỷ 200 triệu do mình mua số lượng nhiều nên deal được giá tốt”.

Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cho biết sẽ trực tiếp giám sát quá trình này: “Tiên sẽ trực tiếp xuống tận nơi để phát tận tay lúa giống cho bà con và quay clip lại cho mọi người theo dõi nha, cảm ơn sự đóng góp chung tay của mọi người ạ”.

Đáng chú ý hơn, Thủy Tiên còn hài hước tiết lộ phản ứng của Công Vinh khi vợ tiếp tục chi tiền khủng làm từ thiện. Nữ ca sĩ cho biết cô đã hỏi ý chồng: “Mình mua lúa tặng bà con không Vinh?”, và nhận được câu trả lời: “Ủa bà ngáo hả? Bà nghĩ tui dám cãi bà không”.

Trong thời điểm kinh tế khó khăn, đặc biệt là người dân nghèo ở vùng quê, hành động của vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên khiến nhiều người cảm động.

Công Vinh luôn đồng hành cùng Thủy Tiên trong những chuyến từ thiện - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt dành lời khen cho cặp đôi: “Trời ơi! Cảm ơn anh chị có mặt trên cuộc đời này! Cảm ơn tấm lòng Bồ Tát của hai vị giữa đời thường!”, “Nghĩa cử cao đẹp”, “Ngưỡng mộ vợ chồng em”, “Hai vợ chồng em thật đáng yêu và nhân hậu”…

Thủy Tiên 3 ngày không ăn không ngủ, khóc mờ mắt khi người bạn thân hơn ruột thịt qua đời sau nhiều năm thất lạc Ca sĩ Thủy Tiên vô cùng đau buồn khi biết tin người bạn thân đã qua đời. Cô tiếc nuối vì không biết sớm hơn để tiễn bạn về nơi an nghỉ.

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