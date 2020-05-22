Ca sĩ Thủy Tiên cho rằng muốn gia đình hạnh phúc thì đàn ông nên 'sợ vợ'

Ca sĩ Thủy Tiên thẳng thắn chia sẻ, đàn ông 'sợ vợ' không có nghĩa là nhu nhược mà xuất phát từ tình yêu thương.

Thủy Tiên và Công Vinh được mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cũng vì điều này mà giọng ca "Nói em nghe mãi mãi là bao xa" thường nhận được nhiều câu hỏi của chị em về bí kíp giữ lửa hôn nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên đã đăng tải bài viết chia sẻ về vấn đề này và nhận được sự quan tâm của mọi người. Sau hơn 5 năm làm vợ, Thủy Tiên rút ra kinh nghiệm rằng, để hôn nhân hạnh phúc thì điều đầu tiên người chồng hãy "sợ vợ". Điều này xuất phát từ tình yêu thương của chồng dành cho người phụ nữ của mình. Tuy nhiên, cô cũng kèm theo điều kiện là người vợ cũng phải nể chồng.

Cả hai được xem là cặp đôi Beck - Vic Việt Nam - Ảnh: FB

Giọng ca 8x chia sẻ: "Mọi người hay hỏi tụi mình bí quyết giữ gìn hôn nhân hạnh phúc là gì? Theo kinh nghiệm cá nhân mình, để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, trong nhà người đàn ông, người chồng hãy nên 'sợ vợ', nhưng dĩ nhiên phải kèm theo một điều kiện người đàn bà, người vợ cũng phải nể chồng.

Đàn ông không biết sợ vợ thì không bao giờ đủ dũng khí để vượt qua bao nhiêu là cám dỗ, có thương mới có sợ vợ buồn mà giữ lấy điều quan trọng nhất của đời mình - 'gia đình'. Đàn bà không biết nể chồng thì cả đời không bao giờ hiểu được hạnh phúc thực sự là gì".



Hiện cặp đôi có một cô con gái chung nhưng chưa từng công khai diện mạo - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, quan điểm của bà xã Công Vinh nhận được sự quan tâm và đồng tình của nhiều người. Cư dân mạng cho rằng, để giữ gìn hạnh phúc gia đình cần có sự cố gắng, nỗ lực từ hai phía.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-si-thuy-tien-cho-rang-muon-gia-dinh-hanh-phuc-thi-dan-ong-nen-so-vo-359319.html