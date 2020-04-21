Xinh đẹp, giỏi giang lại lo cho chồng con từng ly từng tý như Thủy Tiên, bảo sao Công Vinh không yêu

Hậu trường 21/04/2020 15:33

Dù rất bận rộn với các hoạt động từ thiện nhưng ca sĩ Thủy Tiên vẫn lo tươm tất việc nhà. Những lúc rảnh, cô tranh thủ vào bếp nấu món ăn bổ dưỡng cho chồng con.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên vừa viết dòng tâm sự chia sẻ về cuộc sống của mình trong những ngày dịch. Dù không chạy show nhưng cô vẫn tất bật trong công tác từ thiện. Vợ Công Vinh vận động quyên góp được hơn 14 tỷ đồng giúp bà con miền Tây chống hạn mặn. Sau nhiều ngày khảo sát, hiện nữ ca sĩ đang bận rộn bàn giao các trạm lọc nước ngọt cho bà con sử dụng.

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Công Vinh luôn đồng hành trong các hoạt động từ thiện của vợ - Ảnh: FB

Dù rất bận rộn nhưng nữ ca sĩ vẫn là một người mẹ hiền vợ đảm, hết lòng chăm lo cho gia đình. Những lúc ở nhà, Thủy Tiên tranh thủ nấu những món ăn ngon, bổ dưỡng cho chồng con thưởng thức. Cô rất chú trọng đến việc tẩm bổ cho Công Vinh và con gái Bánh Gạo để đảm bảo sức khỏe trong mùa dịch. 

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Thủy Tiên luôn ưu tiên sức khỏe gia đình lên hàng đầu - Ảnh: FB

“Mấy ngày qua tất bật đi bàn giao trạm lọc nước cho bà con miền Tây, Tiên rất vui vì nhận được nhiều comment động viên của mọi người. Có người còn lo lắng cho chuyện ăn uống của 2 vợ chồng nữa. Nhưng Tiên không sao nha mọi người mình phải khỏe trước đã thì mới có sức lo cho người dân được. Nên hôm nào mà có thời gian rãnh rỗi, không phải đi là Tiên toàn tranh thủ vào bếp, nấu nướng cho cả nhà. Vừa tẩm bổ cho bản thân, vừa chăm sóc cho anh Vinh và bánh Gạo. Đặc biệt là đang trong giai đoạn chống dịch, điều quan trọng nhất là sức đề kháng cho cả gia đình nên Tiên luôn cố gắng đảm bảo bữa ăn lúc nào cũng phải đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng”, Thủy Tiên chia sẻ.

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Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ bên con gái Bánh Gạo - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người hết lời ngợi khen sự đảm đang của Thủy Tiên và chúc mừng Công Vinh vì chọn vợ quá khéo. "Người đâu mà vừa đẹp vừa tốt lại giỏi nữa", "Chị ơi chị giỏi quá, vừa giỏi việc nước còn đảm việc nhà, ngưỡng mộ chị ghê", "Em rất ngưỡng mộ anh chị chúc anh chị thật nhiều sức khỏe", "Tiên vừa dễ thương lại tốt bụng hèn gì bạn Vinh cưng quá chừng luôn"... dân mạng bày tỏ.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh và Thủy Tiên vợ Công Vinh

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