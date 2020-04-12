Công Vinh dọa đuổi Thủy Tiên ra khỏi nhà nhưng chỉ 1 câu nói của bé Gạo đã chứng minh ai là người quyền lực nhất

Hậu trường 12/04/2020 09:51

Mới đây, câu chuyện đời thường đầy thú vị của gia đình ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh tiếp tục nhận được sự chú ý của khán giả.

Vốn là cặp “vợ chồng vàng” của showbiz Việt, Thủy Tiên và Công Vinh luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ Thủy Tiên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện đời thường đến người hâm mộ.

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Gia đình hạnh phúc của Thủy Tiên và Công Vinh - Ảnh: FB

Mới đây, giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” tiếp tục khiến fan thích thú khi chia sẻ đoạn hội thoại đầy hài hước giữa ông xã và bé Bánh Gạo lên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, cô viết:

“Đang ăn cơm bà Gạo quậy nhoe ra, ba Vinh nạt.

Ba: Ăn cơm nhanh, không ba đuổi 2 mẹ con bây ra khỏi nhà bây giờ.

Em Gạo: (quay lại hốt hoảng hỏi ba) Ba đuổi mẹ rồi tiền đâu ba con mình xài ba?

Ba: (bẽn lẽn) Ừ ăn ngoan đi ba không đuổi nữa.

P/s: Cảm thấy mình thật quyền lực trong cái nhà này. Haha”.

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Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Thủy Tiên, vì con gái mè nheo không chịu ăn cơm nên Công Vinh dọa sẽ đuổi cả hai mẹ con ra khỏi nhà. Ngay lập tức, Bánh Gạo đã hốt hoảng hỏi ba “tiền đâu xài” khi không có mẹ. Lúc này, Công Vinh liền thay đổi thái độ trở nên vô cùng dịu dàng.

Chứng kiến cuộc trò chuyện của hai cha con, Thủy Tiên không nhịn được cười và tự nhận thấy mình quyền lực nhất nhà.

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Bình luận của người hâm mộ - Ảnh: FB

Dưới bình luận, cư dân mạng không giấu được sự thích thú: “Bé Gạo biết đặt câu hỏi ghê luôn, hỏi ngay câu chủ chốt”, “Gia đình siêu đáng yêu”, “Ba Vinh nuôi Gạo có ích ghê luôn á, cứu game mấy lần”, “Cưng xỉu đó trời”, “Dễ thương chịu không nổi”, “Lớn xíu mẹ Tiên giao tài sản cho bà Gạo đi, khỏi lo hao hụt chị Tiên ha”…

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