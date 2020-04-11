Làm từ thiện tiền tỷ, Thủy Tiên khiến mọi người 'giật mình' khi công khai số dư tài khoản

Hậu trường 11/04/2020 10:00

Sau hàng loạt hoạt động từ thiện ý nghĩa, ca sĩ Thủy Tiên công khai số dư tài khoản ít ỏi của mình ở thời điểm hiện tại.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng khi chia sẻ về vấn đề tài chính của mình hiện tại. Bà xã Công Vinh công khai số dư tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn đồng và cho biết đây là hậu quả của việc làm từ thiện lố tay. Cô còn ẩn ý muốn sử dụng "quỹ đen" của chồng trong thời điểm khó khăn này.

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Chia sẻ của Thủy Tiên khiến fan vừa buồn cười vừa thương - Ảnh: FB

Thủy Tiên viết: "Hậu quả của việc làm từ thiện lố tay, đã 18 năm qua mới quay lại trải qua sự nghèo này, nhìn tài khoản còn 364.160 đồng ngồi cười lia lịa luôn nè, đang trải nghiệm cuộc sống nghèo một cách thật thú vị nha. Lúc này có vẻ quỹ đen của chồng sẽ phát huy tác dụng nà, để mai ra vườn hay làm gì đi bán online coi”.

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Cô than nghèo vì số dư tài khoản ít ỏi còn lại sau thời gian làm từ thiện - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ còn chia sẻ ảnh chụp màn hình điện thoại số dư tài khoản để chứng minh khiến người hâm mộ thích thú. Dưới phần bình luận, mọi người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm lòng tốt và hành động ý nghĩa của vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh những ngày qua.

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Mỗi chuyến đi của Thủy Tiên luôn có sự đồng hành, ủng hộ của Công Vinh - Ảnh: FB

Vừa qua, ca sĩ Thủy Tiên đã đóng góp rất lớn trong việc giúp đỡ người dân miền Tây gặp hạn mặn. Cô kêu gọi được số tiền hơn 14 tỷ đồng và lắp đặt hàng chục máy lọc nước cho người dân.

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Việc Thủy Tiên về quê nhà Kiên Giang để phát gạo cho người nghèo trong mùa dịch đã khiến nhiều khán giả thắc mắc về chuyện cô không làm thiện nguyện tại quê Công Vinh.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh và Thủy Tiên Công Vinh

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