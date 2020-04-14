Vốn ‘giấu kín như bưng’, Thủy Tiên bất ngờ khoe ảnh con gái Bánh Gạo lên trang cá nhân khiến dân mạng thích thú

Hậu trường 14/04/2020 17:21

Chứng kiến con gái Thủy Tiên cao lớn, phổng phao ra dáng thiếu nữ, người hâm mộ càng thêm tò mò muốn biết diện mạo của Bánh Gạo.

Từ khi chào đời, bé Bánh Gạo nhà Thủy TiênCông Vinh đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trên mạng xã hội, Thủy Tiên vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện đời thường về con gái nhưng chưa bao giờ hé lộ chân dung của cô bé.

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Trong vài trường hợp, nữ ca sĩ mới khoe ảnh con nhưng vẫn khéo léo giấu đi khuôn mặt – Ảnh: FB

Bẵng đi một thời gian, con gái Thủy Tiên nay đã cao lớn phổng phao và ngày càng ra dáng thiếu nữ. Cụ thể, giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của Bánh Gạo lên trang cá nhân kèm dòng trạng thấy đầy tự hào về công chúa nhỏ:

“Mùa Cô Vy này nhà Tiên có đầu bếp mới rồi cả nhà ơi. Không biết có phải do nhiễm cái bệnh không thích ăn ngoài của mẹ Tiên không mà bé Gạo từ nhỏ đã hay lăng xăng chạy vào bếp học lỏm mẹ rồi.

Gạo tò mò lắm, hỏi mẹ từ cách mở bếp đến chỗ để gia vị hay nguyên liệu nấu ăn luôn. Con có ý muốn biết thì mình chỉ thôi, ai dè hôm sau chị Gạo xung phong chiên trứng ốp la cho cả nhà ăn sáng rồi còn loay hoay rửa cam chuẩn bị vắt nữa. Làm mẹ Tiên sắp ngã ngửa vì ngạc nhiên”.

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Hình ảnh Bánh Gạo được mẹ Tiên chia sẻ - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, dù vẫn giấu mặt con nhưng qua góc chụp nghiêng, có thể thấy Bánh Gạo nhà Thủy Tiên nay đã cao lớn phổng phao và ra dáng thiếu nữ hẳn hoi. Cô bé để tóc ngắn và cài tóc màu hồng trông khá xinh xắn.

Dưới bài đăng, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho Bánh Gạo, đồng thời mong Thủy Tiên sẽ sớm công khai mặt công chúa nhỏ: “Bé Gạo dễ thương quá biết lo cho mẹ rồi”, “Chưa bao giờ chị cho thấy mặt Gạo”, “Theo dõi vlog chị bấy lâu, thấy bé Gạo thông minh và lém lỉnh lắm”, “Gạo cắt tóc rồi kìa, đáng yêu ghê”…

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Công Vinh và Thủy Tiên

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