Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên sau 6 năm "về chung nhà" khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vượt qua chặng đường yêu đầy sóng gió và thị phi, cuộc sống của Công Vinh và Thủy Tiên sau khi kết hôn trôi qua vô cùng êm đềm. Họ được xem là cặp "Beck - Vic" của Việt Nam và được công chúng nhắc đến trong sự ngưỡng mộ.

Hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ chọn cho mình cuộc sống nhẹ nhàng, bình dị. Không khoe nhà đẹp hay xe sang, Công Vinh chỉ thích chia sẻ về cuộc sống đời thường. Về phía Thủy Tiên, cô thường đăng tải nhiều câu chuyện vui của gia đình hoặc chia sẻ clip nấu ăn chăm sóc chồng con.

Công Vinh và Thủy Tiên thường xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn quyết giữ bí mật về con gái 7 tuổi - Ảnh: FB

Mới đây, nữ ca sĩ khiến fan thích thú khi viết về cuộc sống đời thường tràn ngập tiếng cười bên chồng. Sau một ngày làm từ thiện, cô dành thời gian đêm khuya cùng chồng đi dạo mát, hát nghêu ngao. Tuy nhiên lúc này, Công Vinh lại phá đám khi vợ đang cao hứng khoe giọng hát và phải nhận hậu quả.

Ca sĩ Thủy Tiên hài hước viết: "Đêm khuya 2 vợ chồng đi bộ dạo mát… mùi hoa gạo đêm khuya thơm nức mũi. Vợ: (vừa đi vừa hát líu lo) thế là chị ơi rụng bông hoa gạo. Chồng: hoa gạo rụng liên quan gì đến chị. Vợ: (hát tiếp) ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh. Chồng: chị sinh thì lo sinh đi, trời gió liên quan gì đến chị.

Vợ: (kệ hát tiếp, gào hét cao trào uất ức) ngày chị sinh trời cho làm mưa vấn vương với sợi tơ trời. Chồng: chị sinh thôi mà sao sân si dữ vậy? Trời mưa gió bão bùng, báo hiệu cuộc đời đầy bất trắc. Vợ: (nhào vô đánh chồng túi bụi) mất hứng thiệt chứ. Câu chuyện bạo hành gia đình đêm khuya đến đây là hết rồi".

Thời gian gần đây, vợ chồng nghệ sĩ đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện giúp người dân miền Tây gặp hạn mặn - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ hài hước và đáng yêu của Thủy Tiên nhận về nhiều lời ngợi khen của dân mạng. Mọi người bày tỏ: “Hâm mộ trước tình cảm tuyệt vời của anh chị", "Ngưỡng mộ hai bạn với tấm lòng luôn hướng thiện", "Nhìn vợ chồng nhà này rất tình. Chúc chị và gia đình luôn giữ lửa thế này"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-ke-chuyen-bao-hanh-gia-dinh-dem-khuya-voi-ong-xa-cong-vinh-356806.html