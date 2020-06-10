Ca sĩ Thủy Tiên vô cùng đau buồn khi biết tin người bạn thân đã qua đời. Cô tiếc nuối vì không biết sớm hơn để tiễn bạn về nơi an nghỉ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên xúc động đăng tải dòng tâm sự dài kể về người bạn thân thất lạc nhiều năm. Đây là người đóng góp 70% vào thành công trong sự nghiệp ca hát của bà xã Công Vinh. Gắn bó với nhau suốt thời gian dài, nên khi nghe tin bạn thân qua đời, nữ ca sĩ đã rất sốc và suy sụp. Cô không ăn không ngủ suốt 3 ngày, khóc nhòe cả mắt vì quá đau lòng.

Thủy Tiên viết về người bạn thân quá cố - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ nghẹn ngào: "Ừ bây giờ mày mất, mày không cho tao hay bao năm nay. Thỉnh thoảng tao cứ nằm mơ thấy mày thức dậy, tao khóc rồi đi tìm mày mãi, đến khi tao biết là cùng chung một bầu trời Sài Gòn mà ngày mày đi cũng không thèm cho tao biết dù chỉ một lời. Tao khóc như một con chó, không ăn không ngủ 3 ngày nay, mắt tao mờ luôn rồi.

Đến khi nhìn thấy hũ cốt và thắp cây nhang cho mày, tao cũng chẳng thể nói gì được ngoài việc cứ lẩm nhẩm chửi trong lòng: 'Thằng khốn nạn, sao mày lại đối xử với tao như vậy?'".

Sự nghiệp của cô thành công như hiện tại là nhờ công rất lớn của người bạn này - Ảnh: FB

Với nữ ca sĩ, người bạn này đối xử với cô tốt hơn cả người thân: "Đối với tao, mày hơn cả người thân ruột thịt. Vì ruột thịt chưa ai đối xử với tao tốt hơn mày đã đối với tao. Trong đời này, hối hận lớn nhất của tao chính là lúc biết trân trọng mày thì mày đã ra đi vĩnh viễn rồi.

Kiếp này mày còn nợ tao lời sau cùng, nên nếu như lỡ tao còn có kiếp sau, nhất định mày sẽ phải gặp lại để trả cho tao tiếp tục nhé. Tao sẽ luôn cầu nguyện cho mày".

Tình cảm sâu đậm Thủy Tiên dành cho người bạn thân khiến mọi người xúc động. Cư dân mạng vào động viên và khuyên cô không nên quá đau buồn.

Quyên góp được hơn 15 tỷ lắp máy lọc nước, Thủy Tiên tiết lộ số tiền dư và phương án sử dụng Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý khi công khai số tiền quyên góp được để giúp người dân miền Tây gặp hạn mặn và phương án sử dụng số tiền thừa.

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