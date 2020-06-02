Quyên góp được hơn 15 tỷ lắp máy lọc nước, Thủy Tiên tiết lộ số tiền dư và phương án sử dụng

Hậu trường 02/06/2020 11:48

Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý khi công khai số tiền quyên góp được để giúp người dân miền Tây gặp hạn mặn và phương án sử dụng số tiền thừa.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên vừa đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về hoạt động từ thiện giúp người dân miền Tây. Giọng ca "Nói em nghe mãi mãi là bao xa" tiết lộ tổng số tiền được các mạnh thường quân quyên góp là hơn 15 tỷ đồng. "Báo tin mừng cho cả nhà nè, Tiên nhận quyên góp là 15 tỷ 340 triệu dự án máy lọc nước hiện tại gần như đã hoàn thành xong tốt đẹp", Thủy Tiên chia sẻ.

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Không ngại nắng gió, Thủy Tiên đến những nơi xa xôi nhất để khảo sát và giúp người dân gặp hạn mặn - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ cũng công khai một số chi phí phát sinh: "Đường xa xôi, vận chuyển khó khăn, hoặc máy có di dời sang điểm khác do Tiên thấy người dân phản ánh không lấy được nước nên Tiên cho người xuống tháo máy lắp sang điểm khác, hoặc phải hỗ trợ xây dựng nhà chứa máy cho những nơi mà dân nghèo quá không đủ tiền xây dựng nhà chứa máy... rất nhiều chi phí phát sinh. Tiên đang tính lại hết rồi cho mọi người hay nhé". Có những địa điểm quá xa, Thủy Tiên phải nhờ mẹ ruột giúp đỡ để kịp hoàn thành cho người dân có nước sinh hoạt.

Cô công khai số tiền đã chi và số dư còn lại: "Chuyển đợt đầu là 9 tỷ, đợt sau 3 tỷ 7, còn phải chuyển thêm phát sinh dự kiến 500 triệu nữa + thêm 2 máy mới đặt mua thêm là 1 tỷ nữa còn lại dự đoán tầm 1 tỷ 140 triệu tiền dư".

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Việc làm của cô luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của Công Vinh - Ảnh: FB

Cô hỏi ý kiến mọi người về phương án số tiền thừa còn lại sau khi hoàn thiện việc lắp đặt máy lọc nước.

"Tiên dự định sau khi trả hết các khoản, tiền còn dư sẽ có 2 phương án:

1 là để dành bảo trì máy trong trường hợp đặc biệt. 2 là sẽ mua lúa giống tặng bà con nghèo mất mùa. Khi đi khảo sát và nghiệm thu máy thấy người dân mất mùa khổ lắm ạ, nên cũng nghĩ mình giúp họ lúa giống cho mùa vụ sau, chứ khổ thế này tiền đâu? Lại đi vay mượn mua giống mới thì thương quá. Khi tặng lúa giống mình sẽ phát trực tiếp tận tay minh bạch rõ ràng cho mọi người nắm rõ nha. Mọi người thấy nên làm phương án nào ok hơn thì góp ý cho Tiên nhé", nữ ca sĩ chia sẻ.

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Đi đến đâu, nữ ca sĩ cũng được người dân tiếp đón nồng hậu - Ảnh: FB

Bài viết của bà xã Công Vinh nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Dân mạng để lại bình luận khen ngợi việc làm ý nghĩa của Thủy Tiên và đóng góp ý kiến về phương án sử dụng số tiền hơn 1 tỷ còn dư.

Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh và Thủy Tiên Thủy Tiên từ thiện

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