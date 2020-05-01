Thủy Tiên kể chuyện bị ‘cắm sừng’ nhưng fan lại cười chảy nước mắt

Hậu trường 01/05/2020 10:35

Những mẩu chuyện nhỏ hài hước xoay quanh cuộc sống hàng ngày của gia đình nữ ca sĩ Thủy Tiên luôn khiến cư dân mạng thích thú.

Vốn là cặp vợ chồng mẫu mực của Vbiz nhưng Công Vinh và Thủy Tiên cũng không kém phần lầy lội. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày được cả hai chia sẻ lên mạng xã hội luôn khiến khán giả phải bật cười thích thú.

ca si thuy tien 1
Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên rất được khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã chia sẻ cuộc hội thoại ngắn giữa bé Bánh Gạo và ông xã Công Vinh đến khán giả. Cụ thể, khi đang cùng Công Vinh xem một bộ phim cổ trang Trung Quốc, con gái Thủy Tiên đã có phát ngôn gây sốc khiến mẹ “giận tím người” vì bỗng nhiên bị cho “mọc sừng”.

Thủy Tiên kể lại: “Ba nó cách ly đang cày phim ‘Tể tướng Lưu Gù’. Con Gạo ngồi xem với ba nó một hồi xong, phán một câu lạnh gáy mẹ nó.

Gạo: Ba, tại sao hoàng thượng có nhiều vợ mà ba có một mình mẹ là vợ vậy? Thật không công bằng.

Mẹ: (im lặng)

Ba: Ờ, ba có mẹ và Gạo là sướng nhất rồi, hoàng thượng khác con. (Rồi nhỏ nhẹ liếc liếc lại mình xem phim tiếp).

Còn mình ngồi và tự hỏi: Ủa, mình là cái gì trong ngôi nhà này vậy? Ủa tự nhiên mọc cái sừng vậy ta. Ủa? Ủa? Tức quá phải đi uống miếng nước cho trôi cục tức luôn á!”.

ca si thuy tien 2

Thủy Tiên ấm ức vì công chúa Bánh Gạo luôn về phe ba để bắt nạt mẹ - Ảnh: FB

ca si thuy tien 3

ca si thuy tien 4
Cư dân mạng không nhịn được cười trước câu chuyện của Thủy Tiên - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước câu chuyện hài hước của gia đình Thủy Tiên: “Bé Gạo cưng xỉu trời ơi. Tội chị Tiên”, “Buồn cười quá chị Tiên ơi”, “Một câu chuyện ‘buồn’ nhưng cho em xin phép ‘cười’ 1 cái nên gộp lại thành ‘buồn cười’”, “Cưng xỉu cả nhà dễ thương”, “Con đang tự lấy xăng đốt nhà con đó Gạo ơi”…

Thủy Tiên khổ tâm vì rút hết tiền tiết kiệm cũng không đủ làm từ thiện, tiết lộ tài khoản riêng chỉ còn hơn 300 nghìn

Thủy Tiên khổ tâm vì rút hết tiền tiết kiệm cũng không đủ làm từ thiện, tiết lộ tài khoản riêng chỉ còn hơn 300 nghìn

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã gửi đến khán giả một bức tâm thư dài kể về những nỗi trăn trở khi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh và Thủy Tiên con gái Thủy Tiên

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 33 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 12 giờ 4 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 12 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026