Thủy Tiên kể chuyện bị ‘cắm sừng’ nhưng fan lại cười chảy nước mắt

Những mẩu chuyện nhỏ hài hước xoay quanh cuộc sống hàng ngày của gia đình nữ ca sĩ Thủy Tiên luôn khiến cư dân mạng thích thú.

Vốn là cặp vợ chồng mẫu mực của Vbiz nhưng Công Vinh và Thủy Tiên cũng không kém phần lầy lội. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày được cả hai chia sẻ lên mạng xã hội luôn khiến khán giả phải bật cười thích thú.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên rất được khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã chia sẻ cuộc hội thoại ngắn giữa bé Bánh Gạo và ông xã Công Vinh đến khán giả. Cụ thể, khi đang cùng Công Vinh xem một bộ phim cổ trang Trung Quốc, con gái Thủy Tiên đã có phát ngôn gây sốc khiến mẹ “giận tím người” vì bỗng nhiên bị cho “mọc sừng”.

Thủy Tiên kể lại: “Ba nó cách ly đang cày phim ‘Tể tướng Lưu Gù’. Con Gạo ngồi xem với ba nó một hồi xong, phán một câu lạnh gáy mẹ nó.

Gạo: Ba, tại sao hoàng thượng có nhiều vợ mà ba có một mình mẹ là vợ vậy? Thật không công bằng.

Mẹ: (im lặng)

Ba: Ờ, ba có mẹ và Gạo là sướng nhất rồi, hoàng thượng khác con. (Rồi nhỏ nhẹ liếc liếc lại mình xem phim tiếp).

Còn mình ngồi và tự hỏi: Ủa, mình là cái gì trong ngôi nhà này vậy? Ủa tự nhiên mọc cái sừng vậy ta. Ủa? Ủa? Tức quá phải đi uống miếng nước cho trôi cục tức luôn á!”.

Thủy Tiên ấm ức vì công chúa Bánh Gạo luôn về phe ba để bắt nạt mẹ - Ảnh: FB

Cư dân mạng không nhịn được cười trước câu chuyện của Thủy Tiên - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước câu chuyện hài hước của gia đình Thủy Tiên: “Bé Gạo cưng xỉu trời ơi. Tội chị Tiên”, “Buồn cười quá chị Tiên ơi”, “Một câu chuyện ‘buồn’ nhưng cho em xin phép ‘cười’ 1 cái nên gộp lại thành ‘buồn cười’”, “Cưng xỉu cả nhà dễ thương”, “Con đang tự lấy xăng đốt nhà con đó Gạo ơi”…

Thủy Tiên khổ tâm vì rút hết tiền tiết kiệm cũng không đủ làm từ thiện, tiết lộ tài khoản riêng chỉ còn hơn 300 nghìn Mới đây trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã gửi đến khán giả một bức tâm thư dài kể về những nỗi trăn trở khi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-ke-chuyen-bi-cam-sung-nhung-fan-lai-cuoi-chay-nuoc-mat-357832.html