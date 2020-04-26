Thủy Tiên khổ tâm vì rút hết tiền tiết kiệm cũng không đủ làm từ thiện, tiết lộ tài khoản riêng chỉ còn hơn 300 nghìn

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã gửi đến khán giả một bức tâm thư dài kể về những nỗi trăn trở khi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo.

Khoảng thời gian chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi hạn mặn và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn vượt qua dịch bệnh Covid-19, vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên luôn nhận được sự ca ngợi từ công chúng. Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên trong một chuyến từ thiện - Ảnh: Internet Tuy nhiên, vì thường xuyên làm từ thiện mà nữ ca sĩ Thủy Tiên gặp phải không ít những tình huống trớ trêu. Thậm chí, có người còn nhắn tin riêng cho nữ ca sĩ chỉ để xin chi phí sửa mũi hay nhờ cô giúp với số tiền lên đến 6-7 tỷ đồng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thuỷ Tiên đã có những trải lòng về áp lực của hai chữ “từ thiện”. Cô cho biết bản thân sẵn sàng chi hàng tỷ đồng để làm từ thiện nhưng vẫn không thể giúp đỡ hết những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, trước khi quyết định hỗ trợ cho bất kỳ trường hợp nào, Thủy Tiên đều phải xem xét kỹ lưỡng. Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh: FB Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tâm nguyện từ thiện của riêng Tiên là chỉ giúp cho những trường hợp nào có thể thay đổi tốt hơn, cứu người thì phải đi đến kết quả cuối cùng tốt đẹp thì sự giúp đỡ của mình mới thật sự có ý nghĩa…

Hàng ngày cả nghìn tin nhắn comment bảo mình giúp trường hợp ung thư, người xin 1 tỷ, người xin 6-7 tỷ , người xin vài trăm triệu trả nợ đủ hết. Nhiều người xin xong không được còn nặng nhẹ mình chảnh chẹ… Thiệt lòng là mình chỉ là sức người nhỏ bé nhiều lúc cũng buồn”. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian qua, vì chuyển tiền làm từ thiện quá nhiều mà tài khoản tiết kiệm của gia đình cô chỉ còn hơn 300 nghìn. Thủy Tiên hài hước cho biết gia đình cô đang trở lại giai đoạn nghèo khổ cách đây 18 năm: “Mình rút hết tiền tiết kiệm riêng của gia đình, tài khoản cá nhân riêng để giúp hết. Chuyển nốt những đồng tiền cuối cùng để giúp họ xong, mà tài khoản riêng của gia đình Tiên còn có hơn 300 ngàn luôn á. Chuyển xong 2 vợ chồng nhìn nhau cười... Ủa 2 vợ chồng mình nghèo thật sự luôn á, mai đi chợ bằng gì…”. Thủy Tiên chia sẻ số dư tài khoản đến khán giả - Ảnh: FB Cuối bài đăng, Thủy Tiên mong mọi người thông cảm cho cô vì khả năng tài chính không cho phép nữ ca sĩ giúp đỡ tất cả các hoàn cảnh khó khăn. Dòng chia sẻ này của bà xã Công Vinh đã khiến nhiều người cảm động. Hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự nể phục trước cách sống đầy nhân văn của vợ chồng Thủy Tiên.

Xinh đẹp, giỏi giang lại lo cho chồng con từng ly từng tý như Thủy Tiên, bảo sao Công Vinh không yêu Dù rất bận rộn với các hoạt động từ thiện nhưng ca sĩ Thủy Tiên vẫn lo tươm tất việc nhà. Những lúc rảnh, cô tranh thủ vào bếp nấu món ăn bổ dưỡng cho chồng con.

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