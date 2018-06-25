Từng hiềm khích sâu, Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ bí quyết giúp Tuấn Hưng trị khỏi căn bệnh quái ác

Hậu trường 25/06/2018 16:02

Ngoài việc chỉ ra nguyên nhân, Duy Mạnh còn chia sẻ cách giúp Tuấn Hưng trị khỏi căn bệnh vảy nến đeo bám nhiều ngày qua.

Mới đây, Tuấn Hưng làm người hâm mộ hoang mang khi chia sẻ về căn bệnh vảy nến quái ác hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần khiến nam ca sĩ suy sụp và không muốn ra ngoài gặp bất kỳ ai.

Giọng ca Nắm lấy tay anh tâm sự, dù đã cố gắng chữa trị nhưng bệnh khá nghiêm trọng khiến anh ngứa ngáy và mất ngủ triền miên. Sau thời gian chịu đựng, Tuấn Hưng quyết định nói ra và mong khán giả giúp anh tìm được cách chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Bài viết của nam ca sĩ nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Từng hiềm khích sâu, Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ bí quyết giúp Tuấn Hưng trị khỏi căn bệnh quái ác - Ảnh 1
Tuấn Hưng chia sẻ hình ảnh người mẩn đỏ vì bị bệnh vảy nến - Ảnh: FBNV
Từng hiềm khích sâu, Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ bí quyết giúp Tuấn Hưng trị khỏi căn bệnh quái ác - Ảnh 2
Giọng ca Nắm lấy tay anh khiến dân mạng vô cùng lo lắng - Ảnh: FBNV

Trong số rất nhiều lời khuyên của fan, đáng chú ý nhất là chia sẻ của Duy Mạnh. Cụ thể khi được một dân mạng hỏi: “Thấy Tuấn Hưng bị ghẻ lở như vậy anh cầm ly bia lên anh có thấy vui không... vui không...”, giọng ca Kiếp đỏ đen trả lời: “Người ta đang khổ sở vì bệnh tật, mỉa mai người ta làm gì em!? Mất công người ta nghĩ ngợi... người ta lại buồn...!?”.

Từng hiềm khích sâu, Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ bí quyết giúp Tuấn Hưng trị khỏi căn bệnh quái ác - Ảnh 3
Trước bình luận của độc giả, Duy Mạnh trả lời một cách nhẹ nhàng - Ảnh: FBNV

Chưa hết, Duy Mạnh còn chia sẻ nguyên nhân và gợi ý cách giúp đồng nghiệp có thể trị khỏi bệnh: “bệnh này là do nóng gan. Tuyệt đối phải bỏ rượu, bia, kẹo... một thời gian. Tinh thần phải thoải mái không được cáu gắt, không được để bị stress thì mới khỏi được. Mùa WC lại càng không được phép bắt kèo. Bắt kèo mà thua thì vảy nến sẽ mọc nhiều hơn. Càng thua nhiều vảy nến càng mọc nhanh. Bệnh này muốn khỏi chỉ có mỗi cách là ở nhà chơi với con, chăm sóc vợ nhiều hơn. Tinh thần thoải mái lúc đó sẽ tự khỏi”.

Từng hiềm khích sâu, Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ bí quyết giúp Tuấn Hưng trị khỏi căn bệnh quái ác - Ảnh 4
Theo Duy Mạnh nếu muốn nhanh hết bệnh phải tránh bia rượu, stress... - Ảnh: FBNV
Từng hiềm khích sâu, Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ bí quyết giúp Tuấn Hưng trị khỏi căn bệnh quái ác - Ảnh 5
Trước đó, hai ca sĩ từng được cho là có hiềm khích lớn - Ảnh: Internet

 

Tuấn Hưng mắc bệnh khó chữa, vợ xinh đẹp cũng bị stress theo

Tuấn Hưng mắc bệnh khó chữa, vợ xinh đẹp cũng bị stress theo

Được biết, sau khi Tuấn Hưng chia sẻ công khai mình mắc bệnh vảy nến và bị stress thời qua, thì ngày sau đó, vợ nam ca sĩ là Hương Baby cũng có những chia sẻ đầy bất ngờ và dễ thương thế này.

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