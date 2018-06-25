Giọng ca Nắm lấy tay anh tâm sự, dù đã cố gắng chữa trị nhưng bệnh khá nghiêm trọng khiến anh ngứa ngáy và mất ngủ triền miên. Sau thời gian chịu đựng, Tuấn Hưng quyết định nói ra và mong khán giả giúp anh tìm được cách chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Bài viết của nam ca sĩ nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, Tuấn Hưng làm người hâm mộ hoang mang khi chia sẻ về căn bệnh vảy nến quái ác hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần khiến nam ca sĩ suy sụp và không muốn ra ngoài gặp bất kỳ ai.

Tuấn Hưng chia sẻ hình ảnh người mẩn đỏ vì bị bệnh vảy nến - Ảnh: FBNV

Giọng ca Nắm lấy tay anh khiến dân mạng vô cùng lo lắng - Ảnh: FBNV

Trong số rất nhiều lời khuyên của fan, đáng chú ý nhất là chia sẻ của Duy Mạnh. Cụ thể khi được một dân mạng hỏi: “Thấy Tuấn Hưng bị ghẻ lở như vậy anh cầm ly bia lên anh có thấy vui không... vui không...”, giọng ca Kiếp đỏ đen trả lời: “Người ta đang khổ sở vì bệnh tật, mỉa mai người ta làm gì em!? Mất công người ta nghĩ ngợi... người ta lại buồn...!?”.

Trước bình luận của độc giả, Duy Mạnh trả lời một cách nhẹ nhàng - Ảnh: FBNV

Chưa hết, Duy Mạnh còn chia sẻ nguyên nhân và gợi ý cách giúp đồng nghiệp có thể trị khỏi bệnh: “bệnh này là do nóng gan. Tuyệt đối phải bỏ rượu, bia, kẹo... một thời gian. Tinh thần phải thoải mái không được cáu gắt, không được để bị stress thì mới khỏi được. Mùa WC lại càng không được phép bắt kèo. Bắt kèo mà thua thì vảy nến sẽ mọc nhiều hơn. Càng thua nhiều vảy nến càng mọc nhanh. Bệnh này muốn khỏi chỉ có mỗi cách là ở nhà chơi với con, chăm sóc vợ nhiều hơn. Tinh thần thoải mái lúc đó sẽ tự khỏi”.