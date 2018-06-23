Tuấn Hưng cho biết, căn bệnh vảy nến của anh đang thuyên giảm và nhắn nhủ khán giả bớt lo lắng cho mình.

Sau khi mạo hiểm công khai loạt ảnh chụp cơ thể bị vảy nến hoành hành, Tuấn Hưng đã livestream để chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại. Anh khẳng định bản thân đã ổn hơn nhiều, cơ thể đang bớt dần các nốt đỏ sần sùi nhờ uống thuốc đều đặn từ một bác sĩ giỏi nghề. "Sáng chỉ up hình lúc bị nên dường như mọi người vẫn dành quan tâm và cả lo lắng cho mình. Cảm ơn cả nhà nhiều, chủ yếu là Hưng muốn chia sẻ với mọi người và chúng ta cần tìm hiểu kỹ và cụ thể căn bệnh này", anh viết.

Không muốn khán giả tiếp tục hoang mang, giọng ca Nắm lấy tay anh cũng chụp rõ làn da hiện tại để chứng minh. Có thể thấy, sau thời gian ngắn điều trị thì mặt và đầu của Tuấn Hưng đã hết dần các vảy nến. Tuy vậy, anh muốn chia sẻ câu chuyện trên để động viên và giúp những người có tình trạng giống mình tìm ra cách chữa trị triệt để. Tuấn Hưng công khai căn bệnh vảy nến sau một tháng chịu đựng - Ảnh: FBNV Những vảy đỏ nổi khắp đầu, mặt và toàn bộ cơ thể Tuấn Hưng - Ảnh: FBNV Trước đó, Tuấn Hưng bất ngờ chia sẻ bài viết nói về căn bệnh quái ác hoành hành suốt hơn một tháng qua. Nam ca sĩ cho biết, bệnh vảy nến kinh hoàng đã khiến tinh thần anh suy sụp hoàn toàn, không muốn ra ngoài gặp gỡ ai.

Dù đã cố gắng chữa trị nhưng các vảy đỏ nổi lên khắp người...từ đầu, lưng, mặt cho đến chân khiến Tuấn Hưng ngứa ngáy và không thể ngủ được. Do công việc phải ra ngoài thường xuyên, giọng ca Nắm lấy tay anh buộc phải che chắn kỹ lưỡng nhưng cũng không thể giấu nổi bệnh tật. "Sau khi suy nghĩ rất kỹ thì mình quyết định sẽ công khai 1 việc mà khi hỏi những người xung quanh ít nhiều gây tranh cãi là có nên công khai việc này hay không. Vì mình là 1 ca sĩ được nhiều người biết đến. Nhưng xét cho cùng mình vẫn là 1 con Người bình thường như bao Người khác . Cũng có buồn vui, và cả sức khoẻ bệnh tật... và cái bệnh quái ác đang bị l : VẢY NẾN" - Tuấn Hưng tâm sự. Tuấn Hưng suy sụp tinh thần vì lần đầu đối mặt với căn bệnh khó chữa - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, hiện tại Tuấn Hưng đã sắp lành bệnh nhờ gặp được một bác sĩ có tâm - Ảnh: FBNV Clip Tuấn Hưng chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại

Lấy hết can đảm, Tuấn Hưng công khai căn bệnh quái ác khiến nhiều người sợ hãi Tuấn Hưng khiến nhiều người hoang mang khi thông báo mình bị vảy nến, cơ thể nổi đầy những nốt đỏ sần sùi.

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