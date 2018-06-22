Cách đây vài giờ, Tuấn Hưng bất ngờ chia sẻ bài viết nói về căn bệnh quái ác hoành hành suốt hơn một tháng qua. Nam ca sĩ cho biết, bệnh vảy nến kinh hoàng đã khiến tinh thần anh suy sụp hoàn toàn, không muốn ra ngoài gặp gỡ ai.

Dù đã cố gắng chữa trị nhưng các vảy đỏ nổi lên khắp người...từ đầu, lưng, mặt cho đến chân khiến Tuấn Hưng ngứa ngáy và không thể ngủ được. Do công việc phải ra ngoài thường xuyên, giọng ca Nắm lấy tay anh buộc phải che chắn kỹ lưỡng nhưng cũng không thể giấu nổi bệnh tật. Sau hơn một tháng chịu đựng, nam ca sĩ quyết định chia sẻ lên mạng xã hội để nhận được sự đồng cảm của mọi người. Qua đó, Tuấn Hưng cũng mong muốn khán giả giúp anh tìm ra cách chữa khỏi hoàn toàn để trở lại với cuộc sống bình thường.