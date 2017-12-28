Tùng Dương hát Bolero, nhạc sĩ Trần Tiến phát biểu: Có thể nam ca sĩ bị Đàm Vĩnh Hưng 'kích động'

"Có thể Dương bị Đàm Vĩnh Hưng 'kích động' gì đó, nhưng tôi nghĩ là cậu ấy hát chơi cho vui thôi", nhạc sĩ Trần Tiến nói về việc Tùng Dương hát Bolero và nhận gạch đá từ một số ca sĩ và cư dân mạng.

Mới đây, chia sẻ về màn biểu diễn Bolero của Tùng Dương, nhạc sĩ Trần Tiến cho rằng điều này không có gì mà phải ầm ĩ.

Nhạc sĩ Trấn Tiến lên tiếng bênh vực Tùng Dương - Ảnh: Internet

Ông chia sẻ với báo Lao Động: "Ca sĩ mà, ai cũng có quyền ngẫu hứng, sao phải ném đá họ làm gì. Có thể Dương bị Đàm Vĩnh Hưng 'kích động' gì đó, nhưng tôi nghĩ là cậu ấy hát chơi chơi cho vui thôi. Đấy là tôi nghĩ vậy chứ thực tế tôi có biết Dương hát bài gì, hát ở đâu đâu".

Tác giả Ngẫu hứng Lý qua cầu cũng bất ngờ tiết lộ, bản thân ông không tìm hiểu hay quan tâm gì đến Bolero để có thể đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào.

“Nhiều năm nay, tôi sống ở nơi này, chỉ có biển và sóng. Tôi không xem tivi, không dùng mạng. Tôi là một người viết nhạc nên tôi không bao giờ nghe nhạc người khác. Kể cả Nguyễn Cường là bạn thân của tôi, tôi cũng không nghe nhạc của ông ấy. Đến nhạc hiện đại của thế giới tôi cũng không màng đến thì tìm hiểu các dòng nhạc 'sến' đó để làm gì”, nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ.

"Ai hát, ai yêu Bolero thì cứ hát, cứ yêu thôi. Thị hiếu âm nhạc có nhiều thứ, nhiều mảng màu mà chúng ta phải chấp nhận", nhạc sĩ Trần Tiến nói thêm.

Tuy nhiên, tác giả Sao em nỡ vội lấy chồng cũng đưa ra lời khuyên, giới trẻ nên hạn chế hát dòng nhạc Bolero vì nó có giai điệu chậm và mang tính chất "sến" không hợp với sự năng động, nhanh nhẹn cần có trong cuộc sống hiện đại bây giờ.

Trở lại vụ việc, trước đó, ca sĩ Tùng Dương có màn ngẫu hứng hát ca khúc Hai mùa Noel theo phong cách Bolero trong chương trình hòa nhạc Giáng sinh diễn ra vào tối 24/12 tại Hà Nội. Phần trình diễn này của nam ca sĩ nhận phải nhiều sự chỉ trích từ khán giả bởi trước đây, anh từng phát ngôn "già trẻ, lớn bé đua nhau hát Bolero là sự thụt lùi trong âm nhạc".

Bên cạnh đó, một số đồng nghiệp như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Duy Mạnh, nhạc sĩ Vinh Sử cũng thẳng thắn lên tiếng chê bai phần trình diễn của Tùng Dương.

Nhạc sĩ Vinh Sử: 'Tùng Dương có phải ca sĩ thần tượng gì đâu để ý nhiều làm chi' "Làm ca sĩ không có chừng mực, lúc bốc đồng nói như vậy thì kệ thôi. Anh ta cũng có phải ca sĩ thần tượng gì đâu để ý nhiều làm chi", nhạc sĩ Vinh Sử chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-duong-hat-bolero-nhac-si-tran-tien-phat-bieu-co-the-nam-ca-si-bi-dam-vinh-hung-kich-dong-264437.html