Duy Mạnh phản ứng bất ngờ khi Tùng Dương hát nhạc Bolero, dân mạng gật gù thán phục

Hậu trường 27/12/2017 11:09

Khi được hỏi về việc ca sĩ Tùng Dương hát nhạc Bolero, Duy Mạnh đã có phản ứng khá bất ngờ khiến nhiều người phải gật gù.

Tùng Dương từng hứng chịu không ít sự chỉ trích của nhiều nghệ sĩ Việt khi nói về dòng nhạc Bolero: “Bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo, phát triển nền nhạc. Già trẻ lớn bé mà đều đắm đuối với Bolero thì đúng là thụt lùi”.

Duy Mạnh phản ứng bất ngờ khi Tùng Dương hát nhạc Bolero, dân mạng gật gù thán phục - Ảnh 1
Tháng 8 vừa qua, Tùng Dương nhận "mưa gạch đá" khi phát ngôn sốc về nhạc Bolero - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, giọng ca Con cò khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi bất ngờ thể hiện ca khúc Bolero trong đêm nhạc mừng Giáng sinh tại Hà Nội. Ngay lập tức, Tùng Dương nhận được rất nhiều phản ứng gay gắt từ dư luận và một số nghệ sĩ trong làng giải trí Việt.

Duy Mạnh phản ứng bất ngờ khi Tùng Dương hát nhạc Bolero, dân mạng gật gù thán phục - Ảnh 2
Tùng Dương thể hiện ca khúc Bolero Hai mùa Noel tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Mới đây, khi được hỏi về vấn đề này, Duy Mạnh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình: "Hay thì đi ủng hộ”. Thái độ khách quan của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.

Duy Mạnh phản ứng bất ngờ khi Tùng Dương hát nhạc Bolero, dân mạng gật gù thán phục - Ảnh 3
Duy Mạnh không ngại nêu lên quan điểm của mình - Ảnh: Internet
Duy Mạnh phản ứng bất ngờ khi Tùng Dương hát nhạc Bolero, dân mạng gật gù thán phục - Ảnh 4
Anh sẵn sàng ủng hộ Tùng Dương nếu hát hay - Ảnh: Internet
Duy Mạnh phản ứng bất ngờ khi Tùng Dương hát nhạc Bolero, dân mạng gật gù thán phục - Ảnh 5
Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng một dòng trạng thái ẩn ý được cho là đá xéo Tùng Dương - Ảnh: Internet
Duy Mạnh phản ứng bất ngờ khi Tùng Dương hát nhạc Bolero, dân mạng gật gù thán phục - Ảnh 6
Ca sĩ Vũ Hà cũng phản ứng khá gay gắt khi Tùng Dương hát Bolero - Ảnh: Internet
Tùng Dương phản pháo khi hát Bolero bị dư luận ném đá: 'Hát chơi cho vui thôi'

Tùng Dương phản pháo khi hát Bolero bị dư luận ném đá: 'Hát chơi cho vui thôi'

Sau khi hứng chịu nhiều "gạch đá" từ dư luận vì hát Bolero, Tùng Dương bình thản đáp trả: "Hát chơi cho vui".

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