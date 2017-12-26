Tùng Dương phản pháo khi hát Bolero bị dư luận ném đá: 'Hát chơi cho vui thôi'

Tuy nhiên, hành động này của Tùng Dương đã nhận phải làn sóng giận dữ từ khán giả. Bởi cách đây không lâu, nam ca sĩ đã từng có phát ngôn cho rằng những đồng nghiệp và khán giả cứ mãi yêu thích Bolero sẽ làm nền âm nhạc đi thụt lùi.

Mới đây, trong một buổi hòa nhạc tại Hà Nội, Tùng Dương đã bất ngờ thể hiện ca khúc Bolero Hai mùa Noel. Nói về lý do hát Bolero, nam ca sĩ cho biết muốn chứng minh với khán giả rằng anh hoàn toàn có thể trình diễn được dòng nhạc này.

Tùng Dương chia sẻ: "Anh hát Bolero tàm tạm thôi, hát chơi cho vui. Chứ cuộc đời này mới là nguồn cảm hứng cho anh theo đuổi".

Đối mặt với "búa rìu" dư luận, nam ca sĩ sinh năm 1983 đã lên tiếng đáp trả hết sức nhẹ nhàng trên trang cá nhân.

Chia sẻ này của Tùng Dương đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả cũng như nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, rất nhiều người tỏ ra không hài lòng với lời nói và hành động thiếu nhất quán của nam ca sĩ.

Trước đó, khi đoạn clip Tùng Dương hát ca khúc Hai mùa Noel được chia sẻ, Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ lên trang cá nhân chia sẻ quan điểm của mình.

Dù không chỉ đích danh ai nhưng nhiều người cho rằng Mr Đàm đang muốn nói đến Tùng Dương - Ảnh: FBNV

"Ông hoàng nhạc Việt" viết: "Ai biểu? Ai sai? Ai mượn? Ai ép? Ai bắt? Tui chỉ biết cười thôi. Mọi người cũng đừng gắt quá! Biết đâu người ta cũng hối hận sau khi ngộ ra mọi thứ rồi thì sao! Ráng chút nữa đi cưng! Anh gần ói được rồi".

Ngay lập tức, ca sĩ Vũ Hà cũng để lại nhận xét khi giọng ca gốc Bắc Ninh hát Bolero như "đang leo đèo". Tuy nhiên, bình luận đầy mỉa mai này đã được gỡ bỏ.