Ca sĩ Ngọc Anh phát ngôn 'Nhạc Việt như cái chợ', Duy Mạnh phản ứng khó đỡ thế này

Thời gian gần đây, làng giải trí Việt không ngừng nóng lên vì phát ngôn gây sốc của hàng loạt nghệ sĩ. Đáng chú ý là phát ngôn của ca sĩ Ngọc Anh về thị trường âm nhạc hiện nay.

Không hề e ngại, cô nhắc thẳng tên 2 ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Only C và Chi Dân: “Tôi không hiểu sao nhạc của Chi Dân hay Only C cũng được nhiều người yêu thích và thành hit được. Nhạc Việt giờ đúng là như cái chợ rồi, thượng vàng hạ cám".