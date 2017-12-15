Ca sĩ Ngọc Anh phát ngôn 'Nhạc Việt như cái chợ', Duy Mạnh phản ứng khó đỡ thế này

Giải trí 15/12/2017 14:40

Trước phát ngôn sốc của ca sĩ Ngọc Anh về Chi Dân và Only C, nam ca nhạc sĩ Duy Mạnh mới đây đã chính thức lên tiếng.

Thời gian gần đây, làng giải trí Việt không ngừng nóng lên vì phát ngôn gây sốc của hàng loạt nghệ sĩ. Đáng chú ý là phát ngôn của ca sĩ Ngọc Anh về thị trường âm nhạc hiện nay.

Không hề e ngại, cô nhắc thẳng tên 2 ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Only C và Chi Dân: “Tôi không hiểu sao nhạc của Chi Dân hay Only C cũng được nhiều người yêu thích và thành hit được. Nhạc Việt giờ đúng là như cái chợ rồi, thượng vàng hạ cám".

Ca sĩ Ngọc Anh phát ngôn 'Nhạc Việt như cái chợ', Duy Mạnh phản ứng khó đỡ thế này - Ảnh 1
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước phát ngôn sốc của Ngọc Anh về thị trường nhạc Việt hiện nay - Ảnh: Internet

Phát ngôn của nữ ca sĩ nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích “ném đá” của cư dân mạng và nhiều đồng nghiệp. Phần đông công chúng cho rằng, ca sĩ Ngọc Anh không hề nổi trội hay quá xuất sắc về chuyên môn để nhận xét về 2 nhạc sĩ kiêm ca sĩ này. 

Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra bức xúc vì nghĩ rằng cách hành xử của cô không "đẹp" và thiếu tôn trọng đồng nghiệp. Về phía Ngọc Anh, khi bị “ném đá”, cô nàng vẫn thẳng thắn cho rằng đó là quan điểm có nhân và cô có quyền được nói.

Ca sĩ Ngọc Anh phát ngôn 'Nhạc Việt như cái chợ', Duy Mạnh phản ứng khó đỡ thế này - Ảnh 2
Cả Chi Dân và Only C đều được đông đảo khán giả trẻ yêu mến, đặc biệt, họ có hàng loạt bản hit được công chúng đón nhận - Ảnh: Internet

Không đứng ngoài dư luận, ca sĩ Duy Mạnh cũng thoải mái bày tỏ quan điểm của bản thân khi được hỏi đến vụ việc này: “Em ý là phụ nữ xinh đẹp muốn nói gì cũng được. Nhưng anh nói thật là nhạc Việt Nam có lúc nào cao sang đâu? Lúc nào chả thượng vàng hạ cám. Hay dở là tùy vào cảm nhận và sự lựa chọn của mỗi người".

Ca sĩ Ngọc Anh phát ngôn 'Nhạc Việt như cái chợ', Duy Mạnh phản ứng khó đỡ thế này - Ảnh 3
Trước bão dư luận, ca sĩ Duy Mạnh cũng lên tiếng - Ảnh: Ngoisao.vn

Ca sĩ Ngọc Anh phát ngôn 'Nhạc Việt như cái chợ', Duy Mạnh phản ứng khó đỡ thế này - Ảnh 4
Trước đó, nam ca sĩ cũng nhiều lần khiến dư luận xôn xao về hàng loạt phát ngôn của bản thân - Ảnh: Internet

Ăn 'gạch đá' vì ủng hộ bảng chữ cái mới, Duy Mạnh đã tìm gặp PGS.TS Bùi Hiền để làm điều này

Ăn 'gạch đá' vì ủng hộ bảng chữ cái mới, Duy Mạnh đã tìm gặp PGS.TS Bùi Hiền để làm điều này

Sau khi bị cư dân mạng "ném đá" vì ủng hộ công trình nghiên cứu của PGS. TS Bùi Hiền, Duy Mạnh tiết lộ đã đích thân đi gặp ông và nhận được nhiều câu trả lời khá thú vị.

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