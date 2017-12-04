Ăn 'gạch đá' vì ủng hộ bảng chữ cái mới, Duy Mạnh đã tìm gặp PGS.TS Bùi Hiền để làm điều này

Hậu trường 04/12/2017 14:31

Sau khi bị cư dân mạng "ném đá" vì ủng hộ công trình nghiên cứu của PGS. TS Bùi Hiền, Duy Mạnh tiết lộ đã đích thân đi gặp ông và nhận được nhiều câu trả lời khá thú vị.

Cách đây ít ngày, Duy Mạnh gây chú ý khi đi ngược dư luận, lên tiếng ủng hộ bảng chữ cái mới của PGS.TS Bùi Hiền. Theo nam ca sĩ Hải Phòng, đây là một công trình nghiên cứu đầy tính nhân văn và có khả năng khắc phục nhiều nhược điểm của hệ thống ngôn ngữ mà trước nay người Việt vẫn dùng. Dù bảng chữ cái mới rất giống teen code nhưng giọng ca Kiếp đỏ đen vẫn tuyên bố sẽ cho con đi học nếu được đưa vào áp dụng rộng rãi.

Ăn 'gạch đá' vì ủng hộ bảng chữ cái mới, Duy Mạnh đã tìm gặp PGS.TS Bùi Hiền để làm điều này - Ảnh 1
Bình luận ủng hộ PGS.TS Bùi Hiền của Duy Mạnh trước đó - Ảnh: FBNV

Chia sẻ Duy Mạnh vô tình khiến anh trở thành tâm điểm "ném đá" của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, nam ca sĩ đang góp phần giúp đề án cải cách này được vào sử dụng đại trà.

Trước sự phản ứng gay gắt của dư luận, Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ bức ảnh đang cầm trên tay cuốn sách có tên “Bí kíp xuyên không bí chú” và tiết lộ đã được gặp PGS.TS Bùi Hiền. Anh cho biết, tác giả của đề án cải cách tiếng Việt rất yêu quê hương, ông đã cố gắng hết sức để giúp đỡ thế hệ trẻ nhưng không ngờ lại bị phản ứng ngược.

Ăn 'gạch đá' vì ủng hộ bảng chữ cái mới, Duy Mạnh đã tìm gặp PGS.TS Bùi Hiền để làm điều này - Ảnh 2
Duy Mạnh chia sẻ đã đi gặp PGS.TS Bùi Hiền và rất quý mến ông - Ảnh: FBNV

“Chào các bạn nhé! Sáng nay mình mới gặp bác Hiền rồi. Bác ý nói rằng bác rất yêu quê hương, yêu tổ quốc, nên bác mới đam mê tìm tòi, nghiên cứu để tìm cách làm cho chữ Việt đơn giản và dễ sử dụng hơn. Nhưng chưa gì một số người đã … chửi bác như bắt tội phạm vào đồn công an. Các anh chị đừng lo lắng bác sẽ không sửa bộ chữ quốc ngữ của các anh chị nữa đâu, các anh chị cứ dùng bộ chữ của mình nếu có viết sai chính tả, thì giở từ điển ra mà tra” - Duy Mạnh nhắc lại lời PGS.TS Bùi Hiền.

Thậm chí, nam ca sĩ còn hài hước kể rằng PGS.TS Bùi Hiền đang muốn lấn sân sang làm ca sĩ để được sống cuộc đời thanh thản, thoải mái.

“Và bác nói rằng thà làm ca sĩ như Duy Mạnh còn hơn, được sống vui vẻ hồn nhiên, có nhiều gái đẹp, không tôn giáo, không chính trị, lên Facebook chém gió, xả stress thoải mái mà không ảnh hưởng đến ai. Đừng quan tâm, đừng lo lắng bác không còn sửa chữ nữa đâu....! Bởi vậy các cháu cứ yên tâm nhé!” - Duy Mạnh viết.

Ăn 'gạch đá' vì ủng hộ bảng chữ cái mới, Duy Mạnh đã tìm gặp PGS.TS Bùi Hiền để làm điều này - Ảnh 3
Theo Duy Mạnh, PGS.TS Bùi Hiền vì yêu quê hương, đất nước nên mới dày công nghiên cứu ra cách cải tiến ngôn ngữ - Ảnh: Internet

Khi nghe tâm sự của PGS.TS Bùi Hiền, nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy có lỗi vì trót dại "ném đá" ông khi chưa hiểu rõ vấn đề. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả cho rằng đây chỉ là chuyện Duy Mạnh "bịa ra" để bênh vực vị PGS bằng sự dí dỏm, hài hước thường thấy. 

“Làm gì có chuyện PGS.TS Bùi Hiền nói như vậy, anh Mạnh thật là biết đùa” - một fan bình luận.

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Trước một câu hỏi của fan, ca sĩ Duy Mạnh đã cho ý kiến về đề xuất cải cách tiếng Việt theo chuẩn của PGS.TS Bùi Hiền khiến nhiều người tâm đắc.

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Từ khóa:   Duy Mạnh PGS-TS Bùi Hiền cải cách tiếng Việt

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