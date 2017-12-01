‘Thánh chửi’ Duy Mạnh bất ngờ nhận xét đề án cải cách tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền: Đọc xong chỉ biết nín lặng

Hậu trường 01/12/2017 12:02

Trước một câu hỏi của fan, ca sĩ Duy Mạnh đã cho ý kiến về đề xuất cải cách tiếng Việt theo chuẩn của PGS.TS Bùi Hiền khiến nhiều người tâm đắc.

Nổi tiếng là ca sĩ thường xuyên phát ngôn gây sốc và không ngại đụng chạm bất kỳ ai, ca sĩ Duy Mạnh được nhiều cư dân mạng xin cho ý kiến về đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền.

Nhiều người nghĩ rằng, trước những thay đổi khó hiểu và dễ gây ức chế trong bảng chữ cái mới, giọng ca Kiếp đỏ đen chắc chắn sẽ “tuôn một tràng” những câu nói đầy ẩn ý để bày tỏ sự bức xúc. Tuy nhiên, trái ngược với sự mong chờ của cư dân mạng, Duy Mạnh lại khá đồng tình với phương pháp cải cách ngôn ngữ của PGS.TS Bùi Hiền.

Nam ca sĩ Hải Phòng phân tích khá cặn kẽ những khuyết điểm của hệ thống ngôn ngữ hiện tại, đồng thời ủng hộ nhiều ưu điểm vượt trội trong ngôn ngữ mới. Thậm chí, anh còn tiết lộ sẽ cho con trai đi học kiểu chữ mới nếu nó được thông qua.

‘Thánh chửi’ Duy Mạnh bất ngờ nhận xét đề án cải cách tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền: Đọc xong chỉ biết nín lặng - Ảnh 1
Ca sĩ Duy Mạnh ủng hộ đề án cải cách ngôn ngữ của PGS.TS Bùi Hiền - Ảnh: FBNV

“Chữ viết tiếng Việt có rất nhiều từ bất hợp lý và thiếu logic, đó là lý do nhiều người có học nhưng vẫn mắc lỗi chính tả. Tiếng việt hình thành từ lâu đời, nhưng chữ Việt thì mới có khoảng hơn 200 năm, do công của linh mục người nước ngoài Alexandre de Rhodes, người góp công lớn vào việc phổ biến Kito giáo và hình thành chữ quốc ngữ. Chữ viết là một quy ước do con người tạo ra để giao tiếp. Bản thân bảng chữ cái tiếng việt có 2 cách đọc khác nhau đó là điều bất hợp lý ví dụ A B C có thể đọc là a, bê, cê, dê, đê... Nhưng cũng có thể đọc là a, bờ, cờ, D(dờ) Đ (đờ).... Đó là điều rất bất hợp lý dẫn đến nhiều người hay mắc lỗi chính tả.” - Duy Mạnh chỉ ra những khuyết điểm của hệ thống ngôn ngữ tiếng Việt hiện tại.

Do vậy, nam ca sĩ tỏ ra tâm đắc với bảng chữ cái mới và mong mọi người hãy nhìn nhận khách quan hơn trước khi “ném đá” công trình nghiên cứu nhiều năm của PGS.TS Bùi Hiền.

‘Thánh chửi’ Duy Mạnh bất ngờ nhận xét đề án cải cách tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền: Đọc xong chỉ biết nín lặng - Ảnh 2
Những ngày qua, PGS.TS Bùi Hiền bị nhiều cư dân mạng "ném đá" khi công bố đề án cải cách chữ viết tiếng Việt được nghiên cứu nhiều năm - Ảnh: Internet

“Bác ý đưa ra lý do là đúng nhưng nhiều người chửi bác ý là vì lo sợ, nếu như thay đổi chữ viết thì tất cả mọi người sẽ phải học lại và sẽ rất khó khăn. Tất nhiên không bao giờ có chuyện tất cả mọi người phải học lại từ đầu, nếu được triển khai thì tạm thời in ra một cuốn về tiếng Việt cải cách mới để mọi người tham khảo. Và sẽ có nhiều bạn trẻ tìm hiểu và có thể sẽ tìm đến chữ Việt kiểu mới để trò truyện với nhau trên Facebook hoặc trên mạng, rồi có thể các bạn trẻ sẽ thấy dùng chữ Việt kiểu này đơn giản hơn.” - Duy Mạnh phân tích.

Nam ca sĩ cũng đóng góp một ý tưởng nho nhỏ để mọi người khi học lại ngôn ngữ mới dễ dàng hơn như sau: 

“Còn những tài liệu cũ thì vẫn giữ nguyên để những người đọc theo kiểu truyền thống vẫn đọc, còn người nào muốn đọc theo kiểu mới lúc đó sẽ có phần mềm chuyển đổi tự động trên máy tính, và cũng rất đơn giản để sử dụng.

Bác ý đưa ra ý tưởng đó chú thấy không hề sai, nhưng nếu ai không đồng tình thì cũng không nên chửi bác ý! Có những điều đúng nhưng chưa thể áp dụng được trong cuộc sống vào thời điểm này, thì cũng không có lý do gì để chửi hay mạt sát bác ấy. Vì bác ấy không hề sai và cái bác ấy làm là tích cực và có ý tốt!” - giọng ca Kiếp đỏ đen trình bày quan điểm.

‘Thánh chửi’ Duy Mạnh bất ngờ nhận xét đề án cải cách tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền: Đọc xong chỉ biết nín lặng - Ảnh 3
Khá nhiều fan của Duy Mạnh đồng ý với nhận định của nam ca sĩ - Ảnh: FBNV

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