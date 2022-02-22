Từng bị nói chảnh, khinh người, Trường Giang lộ "con người thật" với khoảnh khắc được "team qua đường" ghi lại

Là cái tên đình đám và là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình truyền hình cũng như phim ảnh, thế nên, với độ phủ sóng dày đặc của mình, Trường Giang không tránh khỏi những tranh cãi về thái độ làm việc. Trước đó, nam MC từng bị một đạo diễn tố thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, không đúng giờ giấc... ngoài ra, ông xã Nhã Phương cũng từng gây tranh cãi với thái độ khinh thường người chơi trong một gameshow cùng với đó là thái độ chảnh chọe, ngôi sao.

Mới đây, MXH lan truyền hình ảnh của Trường Giang được "team qua đường" bắt gặp và chụp lại. Có thể thấy, nam danh hài dường như đang ghi hình một chương trình ăn uống nào đó. Trong đoạn video được chia sẻ, Trường Giang bước xuống xe với trang phục giản dị, áo thun, quần short, mũ lưỡi trai cùng đôi dép tổ ong quen thuộc và tiến thắng tới gánh hàng rong.