Từng bị nói chảnh, khinh người, Trường Giang lộ "con người thật" với khoảnh khắc được "team qua đường" ghi lại

Hậu trường 22/02/2022 16:06

Từng vấp phải nhiều tranh cãi về thái độ chảnh, khó gần, khinh thường người chơi khi làm MC gameshow, vậy Trường Giang có hình ảnh như thế nào ngoài đời thật trong mắt "team qua đường"?

 

Là cái tên đình đám và là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình truyền hình cũng như phim ảnh, thế nên, với độ phủ sóng dày đặc của mình, Trường Giang không tránh khỏi những tranh cãi về thái độ làm việc. Trước đó, nam MC từng bị một đạo diễn tố thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, không đúng giờ giấc... ngoài ra, ông xã Nhã Phương cũng từng gây tranh cãi với thái độ khinh thường người chơi trong một gameshow cùng với đó là thái độ chảnh chọe, ngôi sao. 

Từng bị nói chảnh, khinh người, Trường Giang lộ 'con người thật' với khoảnh khắc được 'team qua đường' ghi lại - Ảnh 1

Mới đây, MXH lan truyền hình ảnh của Trường Giang được "team qua đường" bắt gặp và chụp lại. Có thể thấy, nam danh hài dường như đang ghi hình một chương trình ăn uống nào đó. Trong đoạn video được chia sẻ, Trường Giang bước xuống xe với trang phục giản dị, áo thun, quần short, mũ lưỡi trai cùng đôi dép tổ ong quen thuộc và tiến thắng tới gánh hàng rong.

Từng bị nói chảnh, khinh người, Trường Giang lộ 'con người thật' với khoảnh khắc được 'team qua đường' ghi lại - Ảnh 2

Khoảnh khắc nam diễn viên vui tươi, ngồi ăn uống vỉa hè trên chiếc ghế nhựa đã tạo thiện cảm lớn tới khán giả. Nhiều người nhận xét ngoài đời trông Trường Giang hết sức bình dị, gần gũi, đặc biệt là khoảnh khắc nam danh hài luôn gắn liền với đôi dép tổ ong đã thành "huyền thoại". Netizen dành lời khen cho sự chân chất của danh hài xứ Quảng. Sau bao năm làm nghề, anh vẫn không mất đi tính cách vốn có của mình.

Từng bị nói chảnh, khinh người, Trường Giang lộ 'con người thật' với khoảnh khắc được 'team qua đường' ghi lại - Ảnh 3

Không chỉ Trường Giang, thời gian vừa qua, bà xã Trường Giang - Nhã Phương gặp phải biến cố trong sự nghiệp khi cô bị đạo diễn Nhất Trung tố mắc bệnh ngôi sao, có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp. Trước ồn ào này, Nhã Phương nhận về không ít lời chỉ trích của dư luận.

Từng bị nói chảnh, khinh người, Trường Giang lộ 'con người thật' với khoảnh khắc được 'team qua đường' ghi lại - Ảnh 4

Thế nhưng, đáp lại, nam diễn hài cùng bà xã vẫn chăm chỉ làm việc hết mình. Lối sống bình dị, thầm lặng, yêu thương gia đình của cặp đôi đến nay đã gây nhiều thiện cảm với khán giả. Không chỉ chăm chỉ làm việc, Trường Giang còn nổi tiếng là "ông chồng quốc dân" khi chiều vợ, chăm con giỏi nhất nhì showbiz Việt.

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