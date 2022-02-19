Trường Giang 'chi mạnh' xây thêm biệt thự tại Sài Gòn, lấy luôn tên con gái cưng để đặt, cho Nhã Phương 'ra rìa'

Căn biệt thự mới xây tại vùng ngoại ô TP.HCM của vợ chồng Trường Giang được đặt theo tên cô cô gái cưng của cặp đôi.

Hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, độ nổi tiếng và tài sản mà đôi vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương có được trong suốt thời gian qua chắc chắn không hề nhỏ. Bên cạnh chuỗi nhà hàng đắt khách, cặp đôi còn sở hữu những căn biệt thự tiền tỷ.

Khối tài sản mà đôi vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương tích góp được trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật chắc chắn không hề nhỏ - Ảnh: Internet

Vừa mới đây, Trường Giang và Nhã Phương đã thêm vào "bộ sưu tập" bất động sản của mình một căn biệt phủ tại vùng ngoại ô TP.HCM. Nơi này được đánh giá là có vị trí tuy cách xa trung tâm nhưng lại không ồn ào và ít khói bụi, đặc biệt phù hợp cho gia đình có trẻ em.

Được biết, đôi vợ chồng nổi tiếng này đặt tên cho khu biệt phủ này là "Nhà trọ Destiny" - tên thân mật của con gái cưng Trường Giang. "Nhà trọ Destiny" có diện tích bát ngát và vô cùng rộng lớn, tương đương với một khu nghỉ mát và vô số tiện nghi cùng với hồ cá, sân vườn, quán bar,...

Trường Giang và con gái cùng nhau vui đùa - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, Nhã Phương cũng từng khoe khéo "Nhà trọ Destiny" qua bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ông xã cô và con gái cưng cùng nhau vui đùa trên nền cát trắng vô cùng bình yên. Qua bức ảnh này, có thể thấy ngôi nhà này đích thị là nơi dành cho các gia đình đang muốn tránh xa khỏi sự ồn ào nơi phố thị.

Căn biệt phủ của vợ chồng Trường Giang có nhiều góc check-in thần sầu - Ảnh: FBNV

Trước đây, bạn thân của Nhã Phương là Kim Oanh đã đến thăm nhà của cô và tranh thủ check-in ngay tại biệt phủ rộng lớn này. Cô viết: “Nhà bà đẹp, chỗ nào cũng đẹp... Mỗi tội chỉ dám chụp cái xong chạy vì nắng quá trời quá đất Trần Thị Nhã Phương”.

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