Đăng hình vui chơi cùng thế lực nhí nhưng Trường Giang khiến dân tình phải thấp thỏm vì chi tiết này!

Hậu trường 09/02/2022 09:14

Chi tiết nhỏ trong bức ảnh của Trường Giang khiến nhiều người quan tâm và lo lắng.

Trường Giang - Nhã Phương là một trong những cặp vợ chồng được yêu mến nhất nhì showbiz Việt. Đặc biệt, từ khi có thêm cô công chúa nhỏ ra đời, gia đình nhỏ này càng nhận được nhiều sự chú ý. Sau bao ngày giấu kín diện mạo của con gái, giờ đây, vợ chồng nhà Trường Giang cũng phải đành nhập hội nghiện con. Trên trang cá nhân, cả 2 đã thoải mái đăng tải hình ảnh của con gái, thậm chí là "full HD" cận mặt công chúa nhỏ. Có thể nói, sức hút của Destiny hiện nay có thể lấn át cả bố mẹ vì đáng yêu vô đối.

Đăng hình vui chơi cùng thế lực nhí nhưng Trường Giang khiến dân tình phải thấp thỏm vì chi tiết này! - Ảnh 1
Hành động để ái nữ ngồi một mình trên ghế cao của Trường Giang gây tranh cãi - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, trên Facebook cá nhân, Trường Giang khoe khoảnh khắc vui chơi bên nhóc tỳ trong căn biệt thự tiền tỷ kèm dòng trạng thái: "Chào ngày mới, bình yên". Tuy nhiên, chuyện chẳng có gì đáng nói nếu ái nữ Destiny không ngồi một mình vắt vẻo trên ghế cao.

Hình ảnh này lập tức gây nhiều tranh cãi khi một số người cho rằng Destiny còn quá nhỏ nên việc để ngồi trên ghế cao như vậy gây té ngã nguy hiểm. Một số khác thì lên tiếng bênh vực vì có thể Nhã Phương hay ai đó đang đứng sau quan sát và bảo vệ nhóc tỳ.

Đăng hình vui chơi cùng thế lực nhí nhưng Trường Giang khiến dân tình phải thấp thỏm vì chi tiết này! - Ảnh 2
Nhã Phương - Trường Giang nhập hội nghiện con, không còn che giấu diện mạo của con gái Destiny - Ảnh: Internet

Mặc dù không biết hành động này có phải vô tình hay không nhưng có lẽ hơn ai hết, vợ chồng Mười Khó sẽ luôn cẩn trọng trong việc bảo vệ con gái nhỏ. 

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