Tuấn Hưng thề trọn đời làm người bố tốt, người chồng tuyệt vời

Hậu trường 06/04/2018 17:08

Nhân kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Tuấn Hưng gửi đến bà xã Hương Baby một bức tâm thư ngọt ngào khiến cư dân mạng "rụng tim".

Ngày 5/4 vừa qua là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của vợ chồng Tuấn Hưng. Tối cùng ngày, cặp đôi đã tổ chức bữa tiệc ấm cúng để chiêu đãi gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Cũng nhân dịp này, giọng ca Nắm lấy tay anh đã viết một bức tâm thư ngọt ngào gửi đến bà xã Hương Baby để bày tỏ tình yêu.

Tuấn Hưng thề trọn đời làm người bố tốt, người chồng tuyệt vời - Ảnh 1
Vợ chồng Tuấn Hưng kỷ niệm 4 năm ngày cưới cùng bạn bè - Ảnh: FBNV

Theo đó, Tuấn Hưng hài hước gọi vợ mình là bà. Nam ca sĩ thấu hiểu những hi sinh của Hương Baby và thề trọn đời sẽ luôn là người cha tốt, người chồng có trách nhiệm.

"Tôi với bà thề là đã gắn với nhau được tròn 4 năm rồi đấy. Cảm ơn bà đã yêu tôi và nhường nhịn tôi từng đó ngày trời, bây giờ tôi thực sự hiểu. Cho nên nói thẳng luôn là tôi lại càng yêu bà, yêu hết nấc luôn.

Thề... Hôm nay kỷ niệm 4 năm 'không còn tự do'. Tôi hứa với bà là sẽ luôn là người chồng tốt và bố tuyệt vời nhất có thể. Tôi yêu bà, thế thôi", Tuấn Hưng viết.

Tuấn Hưng thề trọn đời làm người bố tốt, người chồng tuyệt vời - Ảnh 2
Tuấn Hưng thề sẽ luôn là người chồng, người cha tốt - Ảnh: FBNV
Tuấn Hưng thề trọn đời làm người bố tốt, người chồng tuyệt vời - Ảnh 3
Sau 4 năm kết hôn, Tuấn Hưng và bà xã vẫn luôn ngọt ngào như lúc mới yêu - Ảnh: FBNV

Tuấn Hưng và hot girl Hương Baby nên duyên vào giữa năm 2014. Sau 4 năm sát cánh bên nhau, họ đã có hai con đủ nếp đủ tẻ và đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. 

Ngoài thời gian đi hát, Tuấn Hưng luôn dành thời gian cho đình, đưa vợ con đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Ngược lại, Hương Baby cũng cố gắng cân bằng công việc kinh doanh và chăm sóc con cái, là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm trong những chuyến công tác xa nhà.

Tuấn Hưng thề trọn đời làm người bố tốt, người chồng tuyệt vời - Ảnh 4
Hình ảnh hạnh phúc của hai vợ chồng - Ảnh: FBNV
Tuấn Hưng thề trọn đời làm người bố tốt, người chồng tuyệt vời - Ảnh 5
Tuấn Hưng là người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình - Ảnh: FBNV
Đang đi công tác, Tuấn Hưng đọc được tin nhắn nhớ nhung của vợ và muốn 'phát điên'

Đang đi công tác, Tuấn Hưng đọc được tin nhắn nhớ nhung của vợ và muốn 'phát điên'

Khi đang đi công tác, Tuấn Hưng bất ngờ được bà xã Hương Baby nhắn tin nhớ nhung khiến anh 'sướng phát điên'.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng vợ Tuấn Hưng Tuấn Hưng kỷ niệm 4 năm ngày cưới

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