Đang đi công tác, Tuấn Hưng đọc được tin nhắn nhớ nhung của vợ và muốn 'phát điên'

Mới đây, Tuấn Hưng và vợ khiến nhiều người thích thú khi công khai thả "thính nhau" trên mạng xã hội. Theo đó, khi nam ca sĩ hoàn thành chuyến công tác tại Đức và chia sẻ tâm trạng hạnh phúc khi sắp được về với vợ con, Hương Baby lập tức để lại một dòng bình luận "Vợ con rất nhớ anh nhé".

Nhận được lời nhắn của bà xã, Tuấn Hưng tỏ ra vô cùng bất ngờ vì đã lâu lắm rồi anh mới được nghe những lời ngọt ngào như thế. Nam ca sĩ tiết lộ rằng mình đang thích đến "phát điên" và muốn lập tức bay về bên gia đình.