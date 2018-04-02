Đang đi công tác, Tuấn Hưng đọc được tin nhắn nhớ nhung của vợ và muốn 'phát điên'

Khi đang đi công tác, Tuấn Hưng bất ngờ được bà xã Hương Baby nhắn tin nhớ nhung khiến anh 'sướng phát điên'.
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Mới đây, Tuấn Hưng và vợ khiến nhiều người thích thú khi công khai thả "thính nhau" trên mạng xã hội. Theo đó, khi nam ca sĩ hoàn thành chuyến công tác tại Đức và chia sẻ tâm trạng hạnh phúc khi sắp được về với vợ con, Hương Baby lập tức để lại một dòng bình luận "Vợ con rất nhớ anh nhé".
Nhận được lời nhắn của bà xã, Tuấn Hưng tỏ ra vô cùng bất ngờ vì đã lâu lắm rồi anh mới được nghe những lời ngọt ngào như thế. Nam ca sĩ tiết lộ rằng mình đang thích đến "phát điên" và muốn lập tức bay về bên gia đình.
Dưới những dòng bình luận "thả thính" qua lại của vợ chồng Tuấn Hưng, nhiều người bảy tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu lâu bền của họ. Một vài cư dân mạng nhờ Tuấn Hưng chia sẻ bí kíp giữ lửa hôn nhân, song giọng ca Nắm lấy tay anh chỉ khuyên họ nên quan tâm đến nhau nhiều hơn để nhận được điều tương tự.
Vợ chồng Tuấn Hưng nên duyên vào giữa năm 2014. Sau 5 năm bên nhau, họ đã có hai con đủ nếp đủ tẻ và đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Là ca sĩ đắt show và thường xuyên phải đi diễn xa nhà, Tuấn Hưng cũng không ít lần bị đồn có tình cảm đặc biệt với fan. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định chỉ yêu mình vợ và sẽ chung thủy cho đến hết cuộc đời.