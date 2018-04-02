Đang đi công tác, Tuấn Hưng đọc được tin nhắn nhớ nhung của vợ và muốn 'phát điên'

Hậu trường 02/04/2018 11:02

Khi đang đi công tác, Tuấn Hưng bất ngờ được bà xã Hương Baby nhắn tin nhớ nhung khiến anh 'sướng phát điên'.

Mới đây, Tuấn Hưng và vợ khiến nhiều người thích thú khi công khai thả "thính nhau" trên mạng xã hội. Theo đó, khi nam ca sĩ hoàn thành chuyến công tác tại Đức và chia sẻ tâm trạng hạnh phúc khi sắp được về với vợ con, Hương Baby lập tức để lại một dòng bình luận "Vợ con rất nhớ anh nhé".

Nhận được lời nhắn của bà xã, Tuấn Hưng tỏ ra vô cùng bất ngờ vì đã lâu lắm rồi anh mới được nghe những lời ngọt ngào như thế. Nam ca sĩ tiết lộ rằng mình đang thích đến "phát điên" và muốn lập tức bay về bên gia đình.

Đang đi công tác, Tuấn Hưng đọc được tin nhắn nhớ nhung của vợ và muốn 'phát điên' - Ảnh 1
Tuấn Hưng háo hức khi hết chuyến công tác - Ảnh: FBNV

Dưới những dòng bình luận "thả thính" qua lại của vợ chồng Tuấn Hưng, nhiều người bảy tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu lâu bền của họ. Một vài cư dân mạng nhờ Tuấn Hưng chia sẻ bí kíp giữ lửa hôn nhân, song giọng ca Nắm lấy tay anh chỉ khuyên họ nên quan tâm đến nhau nhiều hơn để nhận được điều tương tự.

Đang đi công tác, Tuấn Hưng đọc được tin nhắn nhớ nhung của vợ và muốn 'phát điên' - Ảnh 2
Đôi vợ chồng công khai 'thả thính' nhau khiến nhiều người thích thú - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Tuấn Hưng nên duyên vào giữa năm 2014. Sau 5 năm bên nhau, họ đã có hai con đủ nếp đủ tẻ và đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Là ca sĩ đắt show và thường xuyên phải đi diễn xa nhà, Tuấn Hưng cũng không ít lần bị đồn có tình cảm đặc biệt với fan. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định chỉ yêu mình vợ và sẽ chung thủy cho đến hết cuộc đời.

Đang đi công tác, Tuấn Hưng đọc được tin nhắn nhớ nhung của vợ và muốn 'phát điên' - Ảnh 3
Sau 5 năm kết hôn, tình cảm của vợ chồng Tuấn Hưng vẫn nồng nàn như ngày mới yêu - Ảnh: Internet
Đang đi công tác, Tuấn Hưng đọc được tin nhắn nhớ nhung của vợ và muốn 'phát điên' - Ảnh 4
Dù rất đào hoa nhưng Tuấn Hưng vẫn nguyện một lòng chung thủy với vợ - Ảnh: Internet
Duy Mạnh phản ứng sốc khi dân mạng gợi ý kết thông gia với Tuấn Hưng

Duy Mạnh phản ứng sốc khi dân mạng gợi ý kết thông gia với Tuấn Hưng

Khi được một cư dân mạng hỏi rằng có muốn kết thông gia với Tuấn Hưng, Duy Mạnh đưa ra câu trả lời khiến ai nấy đều bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tuấn Hưng vợ Tuấn Hưng Hương Baby Tuấn Hưng và vợ

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 28 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 40 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 45 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42