Duy Mạnh phản ứng sốc khi dân mạng gợi ý kết thông gia với Tuấn Hưng

Khi được một cư dân mạng hỏi rằng có muốn kết thông gia với Tuấn Hưng, Duy Mạnh đưa ra câu trả lời khiến ai nấy đều bất ngờ.

Với lối sống khá ngông, Duy Mạnh thường xuyên có những phát ngôn gây sốc về các sự kiện xảy ra trong showbiz. Nam ca sĩ nhận xét rất thẳng thắn và dường như không sợ mất lòng bất cứ ai. Chính tính cách hài hước và chăm chỉ tương tác với fan, Duy Mạnh dù ít khi hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn thu hút sự ý cực lớn. Cứ mỗi bài chia sẻ mới của nam ca sĩ đều có hàng chục ngàn lượt like và bình luận. Thậm chí, nhiều người còn xem Facebook của Duy Mạnh như một nơi để tìm thú tiêu khiển và liên tục đặt hàng tá câu hỏi không liên quan đến vấn đề anh chia sẻ.

Duy Mạnh tỏ ra thích thú khi cư dân mạng gợi ý kết thông gia với Tuấn Hưng - Ảnh: FBNV Mới đây, một cư dân mạng dò hỏi Duy Mạnh xem anh có nhã ý kết thông gia với Tuấn Hưng hay không? “Anh mạnh ơi lỡ sau này con anh với con anh hưng yêu nhau muốn kết hôn. Anh có đồng ý không?”, giọng ca Kiếp đỏ đen có câu trả lời ngắn gọn nhưng rất thú vị: "Có". Phản ứng của Duy Mạnh khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Bởi trước nay, nhiều người vẫn nghĩ mối quan hệ giữa hai nam ca sĩ vẫn còn căng thẳng sau nhiều lần cả hai công khai "đá xéo" nhau trên mạng xã hội.

Nhiều người mong sau này con trai Duy Mạnh và con gái Tuấn Hưng sẽ nên duyên - Ảnh: Internet Trở lại vấn đề một năm trước, Duy Mạnh và Tuấn Hưng từng có không ít hiểu lầm. Tuy nhiên, sau đó giọng ca gốc Hải Phòng khẳng định đã làm hòa với đàn em. “Tuấn Hưng đã gọi điện cho tôi. Tôi cũng vui vẻ thôi. Tôi cũng nói với cậu ấy, em có một cậu con trai và người vợ tuyệt vời. Nên dành nhiều thời gian cho gia đình và ăn nói đúng mực hơn. Nên chọn bạn an toàn mà chơi, đừng nghe những lời lẽ bên ngoài rồi suy luận linh tinh. Chơi facebook cũng nên thận trọng”, Duy Mạnh chia sẻ về mối quan hệ với Tuấn Hưng cách đây 1 năm. Duy Mạnh và Tuấn Hưng từng có nhiều hiểu lầm trong quá khứ - Ảnh: Internet

Cả thế giới chửi Châu Việt Cường, chỉ có Duy Mạnh nói ra sự thật phũ phàng của showbiz Duy Mạnh đã thẳng thắn thừa nhận: 'Trong giới nghệ sĩ đầy thằng chơi kích thích'. Vì thế, anh cho rằng không nên mắng chửi Châu Việt Cường.

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