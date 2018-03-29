Duy Mạnh phản ứng sốc khi dân mạng gợi ý kết thông gia với Tuấn Hưng

Hậu trường 29/03/2018 10:50

Khi được một cư dân mạng hỏi rằng có muốn kết thông gia với Tuấn Hưng, Duy Mạnh đưa ra câu trả lời khiến ai nấy đều bất ngờ.

Với lối sống khá ngông, Duy Mạnh thường xuyên có những phát ngôn gây sốc về các sự kiện xảy ra trong showbiz. Nam ca sĩ nhận xét rất thẳng thắn và dường như không sợ mất lòng bất cứ ai.

Chính tính cách hài hước và chăm chỉ tương tác với fan, Duy Mạnh dù ít khi hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn thu hút sự ý cực lớn. Cứ mỗi bài chia sẻ mới của nam ca sĩ đều có hàng chục ngàn lượt like và bình luận. Thậm chí, nhiều người còn xem Facebook của Duy Mạnh như một nơi để tìm thú tiêu khiển và liên tục đặt hàng tá câu hỏi không liên quan đến vấn đề anh chia sẻ.

Duy Mạnh phản ứng sốc khi dân mạng gợi ý kết thông gia với Tuấn Hưng - Ảnh 1
Duy Mạnh tỏ ra thích thú khi cư dân mạng gợi ý kết thông gia với Tuấn Hưng - Ảnh: FBNV

Mới đây, một cư dân mạng dò hỏi Duy Mạnh xem anh có nhã ý kết thông gia với Tuấn Hưng hay không? “Anh mạnh ơi lỡ sau này con anh với con anh hưng yêu nhau muốn kết hôn. Anh có đồng ý không?”, giọng ca Kiếp đỏ đen có câu trả lời ngắn gọn nhưng rất thú vị: "Có".

Phản ứng của Duy Mạnh khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Bởi trước nay, nhiều người vẫn nghĩ mối quan hệ giữa hai nam ca sĩ vẫn còn căng thẳng sau nhiều lần cả hai công khai "đá xéo" nhau trên mạng xã hội.

Duy Mạnh phản ứng sốc khi dân mạng gợi ý kết thông gia với Tuấn Hưng - Ảnh 2
Nhiều người mong sau này con trai Duy Mạnh và con gái Tuấn Hưng sẽ nên duyên - Ảnh: Internet

Trở lại vấn đề một năm trước, Duy Mạnh và Tuấn Hưng từng có không ít hiểu lầm. Tuy nhiên, sau đó giọng ca gốc Hải Phòng khẳng định đã làm hòa với đàn em.

“Tuấn Hưng đã gọi điện cho tôi. Tôi cũng vui vẻ thôi. Tôi cũng nói với cậu ấy, em có một cậu con trai và người vợ tuyệt vời. Nên dành nhiều thời gian cho gia đình và ăn nói đúng mực hơn. Nên chọn bạn an toàn mà chơi, đừng nghe những lời lẽ bên ngoài rồi suy luận linh tinh. Chơi facebook cũng nên thận trọng”, Duy Mạnh chia sẻ về mối quan hệ với Tuấn Hưng cách đây 1 năm.

Duy Mạnh phản ứng sốc khi dân mạng gợi ý kết thông gia với Tuấn Hưng - Ảnh 3
Duy Mạnh và Tuấn Hưng từng có nhiều hiểu lầm trong quá khứ - Ảnh: Internet
Cả thế giới chửi Châu Việt Cường, chỉ có Duy Mạnh nói ra sự thật phũ phàng của showbiz

Cả thế giới chửi Châu Việt Cường, chỉ có Duy Mạnh nói ra sự thật phũ phàng của showbiz

Duy Mạnh đã thẳng thắn thừa nhận: 'Trong giới nghệ sĩ đầy thằng chơi kích thích'. Vì thế, anh cho rằng không nên mắng chửi Châu Việt Cường.

Xem thêm
Từ khóa:   Duy Mạnh Tuấn Hưng Duy Mạnh - Tuấn Hưng

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 50 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42