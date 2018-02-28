Chê tóc đen nhàm chán, Duy Mạnh 'quất' nguyên quả đầu màu hường cho giống nụ tầm xuân

Nhân dịp đầu năm, Duy Mạnh khiến nhiều fan thích thú khi khoe bộ tóc mới nhuộm màu hường. Nam ca sĩ Hải Phòng dường như rất tự tin với diện mạo độc và lạ của mình.

Xuất hiện sau Tết Nguyên Đán, Duy Mạnh khiến nhiều người chú ý khi thay đổi màu tóc từ đen qua tím hường. Nam ca sĩ gốc Hải Phòng tự nhận mình giống nụ tầm xuân sau khi xem lại ảnh chụp từ sau lưng.

Duy Mạnh gây bất ngờ với kiểu tóc lạ đầu năm mới - Ảnh: FBNV

Mặc dù bị nhiều fan cười cợt, chê bai bằng những ngôn từ không mấy đẹp đẽ nhưng dường như Duy Mạnh rất thích thú với diện mạo mới. Giọng ca tuổi 39 tự tin khi vuốt keo thẳng đứng rồi đi diễn, du xuân khắp mọi nơi.

Nam ca sĩ tự nhận mình rất giống nụ tầm xuân - Ảnh: FBNV

“Cuộc sống thì phải có sự phá cách, hài hước, vui vẻ... như thế nó mới thú vị. Nghệ sĩ, bác sĩ, luật sư... thì cũng là con người, cũng cần vui vẻ và hài hước... miễn sao không vi phạm pháp luật, không hại đến ai”, Duy Mạnh đáp trả khi bị fan chê tóc mới là “trẻ trâu”.

Duy Mạnh khoe vẻ điển trai ở tuổi 39 - Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ Hải Phòng rất tự tin với kiểu tóc độc và lạ - Ảnh: FBNV

Dù đã U40 nhưng Duy Mạnh vẫn không ngại khi nhuộm tóc màu hường - Ảnh: FBNV

Tuấn Hưng chi 3 tỷ để mua đồng hồ hàng hiệu, Duy Mạnh dùng số tiền này 'cho gái' Thay vì dùng 3 tỷ để mua đồng hồ hàng hiệu như Tuấn Hưng, Duy Mạnh có cách chi tiền trái ngược nếu sở hữu số tiền này.

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