Chê tóc đen nhàm chán, Duy Mạnh 'quất' nguyên quả đầu màu hường cho giống nụ tầm xuân

Nhân dịp đầu năm, Duy Mạnh khiến nhiều fan thích thú khi khoe bộ tóc mới nhuộm màu hường. Nam ca sĩ Hải Phòng dường như rất tự tin với diện mạo độc và lạ của mình.
- Duy Mạnh, Quang Hải mời HLV Park Hang-seo món phở bò
- Duy Mạnh cắm cờ ở SVĐ Thường Châu: Chỉ cúi đầu trước Quốc kỳ Việt Nam
Xuất hiện sau Tết Nguyên Đán, Duy Mạnh khiến nhiều người chú ý khi thay đổi màu tóc từ đen qua tím hường. Nam ca sĩ gốc Hải Phòng tự nhận mình giống nụ tầm xuân sau khi xem lại ảnh chụp từ sau lưng.
Mặc dù bị nhiều fan cười cợt, chê bai bằng những ngôn từ không mấy đẹp đẽ nhưng dường như Duy Mạnh rất thích thú với diện mạo mới. Giọng ca tuổi 39 tự tin khi vuốt keo thẳng đứng rồi đi diễn, du xuân khắp mọi nơi.
“Cuộc sống thì phải có sự phá cách, hài hước, vui vẻ... như thế nó mới thú vị. Nghệ sĩ, bác sĩ, luật sư... thì cũng là con người, cũng cần vui vẻ và hài hước... miễn sao không vi phạm pháp luật, không hại đến ai”, Duy Mạnh đáp trả khi bị fan chê tóc mới là “trẻ trâu”.