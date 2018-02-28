Chê tóc đen nhàm chán, Duy Mạnh 'quất' nguyên quả đầu màu hường cho giống nụ tầm xuân

Hậu trường 28/02/2018 16:43

Nhân dịp đầu năm, Duy Mạnh khiến nhiều fan thích thú khi khoe bộ tóc mới nhuộm màu hường. Nam ca sĩ Hải Phòng dường như rất tự tin với diện mạo độc và lạ của mình.

Xuất hiện sau Tết Nguyên Đán, Duy Mạnh khiến nhiều người chú ý khi thay đổi màu tóc từ đen qua tím hường. Nam ca sĩ gốc Hải Phòng tự nhận mình giống nụ tầm xuân sau khi xem lại ảnh chụp từ sau lưng.

Chê tóc đen nhàm chán, Duy Mạnh 'quất' nguyên quả đầu màu hường cho giống nụ tầm xuân - Ảnh 1
Duy Mạnh gây bất ngờ với kiểu tóc lạ đầu năm mới - Ảnh: FBNV

Mặc dù bị nhiều fan cười cợt, chê bai bằng những ngôn từ không mấy đẹp đẽ nhưng dường như Duy Mạnh rất thích thú với diện mạo mới. Giọng ca tuổi 39 tự tin khi vuốt keo thẳng đứng rồi đi diễn, du xuân khắp mọi nơi.

Chê tóc đen nhàm chán, Duy Mạnh 'quất' nguyên quả đầu màu hường cho giống nụ tầm xuân - Ảnh 2
Nam ca sĩ tự nhận mình rất giống nụ tầm xuân - Ảnh: FBNV

“Cuộc sống thì phải có sự phá cách, hài hước, vui vẻ... như thế nó mới thú vị. Nghệ sĩ, bác sĩ, luật sư... thì cũng là con người, cũng cần vui vẻ và hài hước... miễn sao không vi phạm pháp luật, không hại đến ai”, Duy Mạnh đáp trả khi bị fan chê tóc mới là “trẻ trâu”.

Chê tóc đen nhàm chán, Duy Mạnh 'quất' nguyên quả đầu màu hường cho giống nụ tầm xuân - Ảnh 3
Duy Mạnh khoe vẻ điển trai ở tuổi 39 - Ảnh: FBNV
Chê tóc đen nhàm chán, Duy Mạnh 'quất' nguyên quả đầu màu hường cho giống nụ tầm xuân - Ảnh 4
Nam ca sĩ Hải Phòng rất tự tin với kiểu tóc độc và lạ - Ảnh: FBNV
Chê tóc đen nhàm chán, Duy Mạnh 'quất' nguyên quả đầu màu hường cho giống nụ tầm xuân - Ảnh 5
Chê tóc đen nhàm chán, Duy Mạnh 'quất' nguyên quả đầu màu hường cho giống nụ tầm xuân - Ảnh 6
Dù đã U40 nhưng Duy Mạnh vẫn không ngại khi nhuộm tóc màu hường - Ảnh: FBNV
Tuấn Hưng chi 3 tỷ để mua đồng hồ hàng hiệu, Duy Mạnh dùng số tiền này 'cho gái'

Tuấn Hưng chi 3 tỷ để mua đồng hồ hàng hiệu, Duy Mạnh dùng số tiền này 'cho gái'

Thay vì dùng 3 tỷ để mua đồng hồ hàng hiệu như Tuấn Hưng, Duy Mạnh có cách chi tiền trái ngược nếu sở hữu số tiền này.

Xem thêm
Từ khóa:   Duy Mạnh Duy Mạnh khoe tóc mới Duy Mạnh nhuộm tóc

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 56 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42