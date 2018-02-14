Tuấn Hưng chi 3 tỷ để mua đồng hồ hàng hiệu, Duy Mạnh dùng số tiền này 'cho gái'

Thay vì dùng 3 tỷ để mua đồng hồ hàng hiệu như Tuấn Hưng, Duy Mạnh có cách chi tiền trái ngược nếu sở hữu số tiền này.

Cách đây không lâu, Tuấn Hưng khiến nhiều người xuýt xoa, ghen tỵ khi mạnh tay chi 3 tỷ đồng để tậu đồng hồ hàng hiệu. Sự việc cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đồng thời cũng tạo ra luồng ý kiến trái chiều rằng đây là sự chịu chơi hay vung tay quá trán.

Tuấn Hưng mạnh tay chi 3 tỷ mua đồng hồ hàng hiệu chơi Tết - Ảnh: FBNV

Cận cảnh chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đắt đỏ của Tuấn Hưng - Ảnh: FBNV

Trong khi vụ việc vẫn đang gây xôn xao, một Facebooker bất ngờ đem chuyện này ra hỏi quan điểm cá nhân của ca sĩ Duy Mạnh. Cụ thể, người này viết: “Anh Mạnh có suy nghĩ gì khi Tuấn Hưng chi 3 tỷ để mua đồng hồ đón Tết?”.

Không đợi fan đợi lâu, ngay khi đọc được câu hỏi, Duy Mạnh không ngần ngại trả lời: “quá giàu”. Tiếp đó, Duy Mạnh cũng gây sốc khi cho biết nếu có số tiền đó anh sẽ không mua đồ hàng hiệu mà sẽ “đi làm từ thiện và cho gái hết”.

Duy Mạnh trả lời sốc khi được hỏi về vấn đề của Tuấn Hưng - Ảnh: FBNV

Trước đó, Duy Mạnh cũng không ít lần trả lời bình luận của fan một cách thẳng thắn, không kiêng nể - Ảnh: FBNV

Mặc dù nhiều cư dân mạng đã biết nam ca sĩ là người khá thẳng tính nhưng câu trả lời quá thật của anh lại khiến không ít người vừa buồn cười vừa sốc. Tuy nhiên, một số người cho rằng có lẽ nam ca sĩ Kiếp đỏ đen chỉ đùa mà thôi.

Tuấn Hưng khiến fan chóng mặt khi mua 1 chiếc đồng hồ giá bằng cả ngôi nhà Sở hữu thêm chiếc đồng hồ giá 3 tỷ đồng, Tuấn Hưng được xếp vào hàng những nghệ sĩ chịu chơi nhất showbiz Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuan-hung-chi-3-ty-de-mua-dong-ho-hang-hieu-duy-manh-dung-so-tien-nay-cho-gai-271598.html