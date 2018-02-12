Tuấn Hưng khiến fan chóng mặt khi mua 1 chiếc đồng hồ giá bằng cả ngôi nhà

Sở hữu thêm chiếc đồng hồ giá 3 tỷ đồng, Tuấn Hưng được xếp vào hàng những nghệ sĩ chịu chơi nhất showbiz Việt.

Mới đây, chủ một cửa hàng bán đồng hồ cao cấp đã chia sẻ bài viết cảm ơn Tuấn Hưng mua chiếc đồng hồ Corum có giá 3 tỷ đồng.

Theo đó, người này tiết lộ, đây là sản phẩm độc đáo, chỉ có 20 chiếc trên thế giới. Tên đầy đủ của mẫu đồng hồ này là Corum Miss Golden Bridges Fully Set, có giá niêm yết là 190.100 USD. Sau khi chiết khấu cho các đại lý, giá của nó còn khoảng 133.100 USD, tương đương hơn 3 tỷ đồng.

Chủ cửa hàng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với nam ca sĩ Nắm lấy tay anh - người luôn đi tiên phong trong giới showzbiz về khoản chơi siêu xe và tậu đồng hồ giá khủng.

Tuấn Hưng khiến nhiều người chóng mặt khi chi 3 tỷ sắm đồng hồ chơi Tết - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng này, hàng ngàn người ghen tỵ trước cuộc sống sang chảnh, xa hoa, tiêu tiền như nước của Tuấn Hưng. Bên cạnh đó, cũng không ít fan khuyên anh nên để tiền làm từ thiện thay vì mua sắm quá hoang phí như vậy.

“Mua một chiếc đồng hồ mà bằng mình mua cả ngôi nhà, đẹp thì đẹp thật nhưng quá hoang phí”, một fan bình luận.

Tuấn Hưng sở hữu rất nhiều đồng hồ tiền tỷ - Ảnh: Internet

Chiếc đồng hồ có thiết kế tinh xảo, dễ dàng ‘hạ gục’ bất cứ tín đồ hàng hiệu nào - Ảnh: Internet

Vợ Tuấn Hưng cũng rất nghiện sưu tập đồng hồ giá bạc tỷ - Ảnh: Internet

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