Tâm sự về thanh xuân chỉ để sinh con và chăm sóc gia đình, vợ Tuấn Hưng được các mẹ bỉm sữa đồng cảm

Giải trí 01/12/2017 15:48

Những phút trải lòng về thanh xuân của Thu Hương, vợ ca sĩ Tuấn Hưng đã nhận được nhiều sự đồng cảm của các mẹ bỉm sữa.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Tuấn Hưng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài nói về quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất của người con gái đã dành hết để sinh con và chăm sóc gia đình. Bài viết của hot girl Hà thành nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều mẹ bỉm sữa.

Trên trang cá nhân, Hương Baby viết: “Cả một tuổi trẻ thanh xuân chỉ để dành cho chuyện chồng con và sinh em bé, vèo cái đã là gái 2 con và hết tuổi thanh xuân hồn nhiên tung tăng sớm tối rồi nè!”

Tâm sự về thanh xuân chỉ để sinh con và chăm sóc gia đình, vợ Tuấn Hưng được các mẹ bỉm sữa đồng cảm - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, vợ Tuấn Hưng chia sẻ về thời gian thanh xuân của mình - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, bà xã Tuấn Hưng cũng nhớ lại thời gian mang thai. Những ngày này, bà mẹ trẻ trở nên xấu xí, mệt mỏi nên thường tủi thân, hờn dỗi hay nóng giận thất thường.

Nhưng sau tất cả, cô lại cảm thấy yêu và trân quý thời khắc thiêng liêng ấy. Nếu thời gian quay trở lại, người đẹp sinh năm 1991 vẫn chọn đi trên con đường ấy, được làm vợ và làm mẹ của hai thiên thần nhỏ đáng yêu.

Tâm sự về thanh xuân chỉ để sinh con và chăm sóc gia đình, vợ Tuấn Hưng được các mẹ bỉm sữa đồng cảm - Ảnh 2
Hình ảnh khi đang mang thai được Hương Baby chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Thu Hương kết hôn với ca sĩ Tuấn Hưng vào năm 2014. Lúc ấy, cô nàng đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất với nhiều cơ hội lớn cho sự nghiệp nhưng đã quyết định dừng lại vì yêu. Sau đám cưới, người đẹp Hà thành liên tiếp sinh hai con và tập trung chăm sóc gia đình, phát triển việc kinh doanh.

Tâm sự về thanh xuân chỉ để sinh con và chăm sóc gia đình, vợ Tuấn Hưng được các mẹ bỉm sữa đồng cảm - Ảnh 3
Hình ảnh hạnh phúc của Hương Baby bên cạnh hai thiên thần nhỏ - Ảnh: Internet

Tâm sự về thanh xuân chỉ để sinh con và chăm sóc gia đình, vợ Tuấn Hưng được các mẹ bỉm sữa đồng cảm - Ảnh 4
Sau khi kết hôn, bà xã Tuấn Hưng tập trung vào chăm sóc cho gia đình và phát triển công việc kinh doanh - Ảnh: Internet

Tâm sự về thanh xuân chỉ để sinh con và chăm sóc gia đình, vợ Tuấn Hưng được các mẹ bỉm sữa đồng cảm - Ảnh 5
Sau sinh, cô nàng ngày càng rạng rỡ và xinh đẹp, đặc biệt là khi xuất hiện cùng chồng và con - Ảnh: Internet

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