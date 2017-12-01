Tâm sự về thanh xuân chỉ để sinh con và chăm sóc gia đình, vợ Tuấn Hưng được các mẹ bỉm sữa đồng cảm

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Tuấn Hưng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài nói về quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất của người con gái đã dành hết để sinh con và chăm sóc gia đình. Bài viết của hot girl Hà thành nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều mẹ bỉm sữa.

Trên trang cá nhân, Hương Baby viết: “Cả một tuổi trẻ thanh xuân chỉ để dành cho chuyện chồng con và sinh em bé, vèo cái đã là gái 2 con và hết tuổi thanh xuân hồn nhiên tung tăng sớm tối rồi nè!”