Tâm sự về thanh xuân chỉ để sinh con và chăm sóc gia đình, vợ Tuấn Hưng được các mẹ bỉm sữa đồng cảm

Những phút trải lòng về thanh xuân của Thu Hương, vợ ca sĩ Tuấn Hưng đã nhận được nhiều sự đồng cảm của các mẹ bỉm sữa.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà xã Tuấn Hưng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài nói về quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất của người con gái đã dành hết để sinh con và chăm sóc gia đình. Bài viết của hot girl Hà thành nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều mẹ bỉm sữa.
Trên trang cá nhân, Hương Baby viết: “Cả một tuổi trẻ thanh xuân chỉ để dành cho chuyện chồng con và sinh em bé, vèo cái đã là gái 2 con và hết tuổi thanh xuân hồn nhiên tung tăng sớm tối rồi nè!”
Bên cạnh đó, bà xã Tuấn Hưng cũng nhớ lại thời gian mang thai. Những ngày này, bà mẹ trẻ trở nên xấu xí, mệt mỏi nên thường tủi thân, hờn dỗi hay nóng giận thất thường.
Nhưng sau tất cả, cô lại cảm thấy yêu và trân quý thời khắc thiêng liêng ấy. Nếu thời gian quay trở lại, người đẹp sinh năm 1991 vẫn chọn đi trên con đường ấy, được làm vợ và làm mẹ của hai thiên thần nhỏ đáng yêu.
Thu Hương kết hôn với ca sĩ Tuấn Hưng vào năm 2014. Lúc ấy, cô nàng đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất với nhiều cơ hội lớn cho sự nghiệp nhưng đã quyết định dừng lại vì yêu. Sau đám cưới, người đẹp Hà thành liên tiếp sinh hai con và tập trung chăm sóc gia đình, phát triển việc kinh doanh.