Cởi bỏ hình ảnh lịch lãm, Tuấn Hưng biến thành chú hề trong tiệc sinh nhật con gái

Hậu trường 19/03/2018 14:07

Trong buổi tiệc sinh nhật hoành tráng mừng con gái tròn 1 tuổi, Tuấn Hưng khiến mọi người bất ngờ khi hóa trang thành chú hề ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Mừng con gái Mỹ Anh tròn 1 tuổi, Tuấn Hưng và bà xã Thu Hương đã tổ chức tiệc hoành tráng tại một nhà hàng lớn ở Hà Nội. 

Bữa tiệc được tổ chức trong không khí ấm cúng và vui vẻ với sự xuất hiện của bạn bè cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Đặc biệt, để mừng sự kiện đáng nhớ này, nam ca sĩ còn hóa trang thành chú hề ngộ nghĩnh, vui nhộn đến từng bàn tiệc để cảm ơn khách mời.

Cũng trong tiệc mừng sinh nhật bé Mỹ Anh, giọng ca Tìm lại bầu trời đã thể hiện ca khúc mới nhất Ngày cha gặp con mừng con gái rượu tròn 1 tuổi.

Cởi bỏ hình ảnh lịch lãm, Tuấn Hưng biến thành chú hề trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 1
Trong khi bà xã Thu Hương diện chiếc váy trắng vô cùng lộng lẫy, xinh đẹp, Tuấn Hưng lại khiến nhiều người bất ngờ khi 'hô biến' thành chú hề đáng yêu - Ảnh: Internet
Cởi bỏ hình ảnh lịch lãm, Tuấn Hưng biến thành chú hề trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 2
Giọng ca Nắm lấy tay anh ôm con gái khi cô bé mếu máo - Ảnh: Internet
Cởi bỏ hình ảnh lịch lãm, Tuấn Hưng biến thành chú hề trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 3
Hóa trang thành chú hề đáng yêu, ông xã Thu Hương chơi vui vẻ cùng các con - Ảnh: Internet
Cởi bỏ hình ảnh lịch lãm, Tuấn Hưng biến thành chú hề trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 4
Tuấn Hưng thoải mái chụp ảnh cùng học trò Yến Lê - Ảnh: Internet
Cởi bỏ hình ảnh lịch lãm, Tuấn Hưng biến thành chú hề trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 5
"Chú hề" Tuấn Hưng vui vẻ trò chuyện cùng quan khách - Ảnh: Internet
Cởi bỏ hình ảnh lịch lãm, Tuấn Hưng biến thành chú hề trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 6
Nam ca sĩ hát ca khúc mới mừng sinh nhật con gái - Ảnh: Internet
Cởi bỏ hình ảnh lịch lãm, Tuấn Hưng biến thành chú hề trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 7
Vì mối quan hệ thân thiết lâu năm với Tuấn Hưng, Thành Trung cũng có mặt trong tiệc mừng sinh nhật bé Mỹ Anh - Ảnh: Internet
Cởi bỏ hình ảnh lịch lãm, Tuấn Hưng biến thành chú hề trong tiệc sinh nhật con gái - Ảnh 8
Ngoài bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, tiệc sinh nhật cũng không thể thiếu sự góp mặt của ông bà nội ngoại - Ảnh: Internet
Tuấn Hưng vui vẻ "so tài" cùng võ sư nổi tiếng Francois Flores trong lần hội ngộ

Tuấn Hưng vui vẻ "so tài" cùng võ sư nổi tiếng Francois Flores trong lần hội ngộ

Sau khi đến Hà Nội, võ sư Vịnh Xuân Francois Flores đã được Tuấn Hưng cùng bạn bè đưa đi chơi và ăn uống thân mật.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng ca sĩ Tuấn Hưng

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