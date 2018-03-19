Cởi bỏ hình ảnh lịch lãm, Tuấn Hưng biến thành chú hề trong tiệc sinh nhật con gái

Mừng con gái Mỹ Anh tròn 1 tuổi, Tuấn Hưng và bà xã Thu Hương đã tổ chức tiệc hoành tráng tại một nhà hàng lớn ở Hà Nội.
Bữa tiệc được tổ chức trong không khí ấm cúng và vui vẻ với sự xuất hiện của bạn bè cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Đặc biệt, để mừng sự kiện đáng nhớ này, nam ca sĩ còn hóa trang thành chú hề ngộ nghĩnh, vui nhộn đến từng bàn tiệc để cảm ơn khách mời.
Cũng trong tiệc mừng sinh nhật bé Mỹ Anh, giọng ca Tìm lại bầu trời đã thể hiện ca khúc mới nhất Ngày cha gặp con mừng con gái rượu tròn 1 tuổi.