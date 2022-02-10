Tuấn Hưng lên tiếng giải thích việc liên tục chạy show dù trước đó đã tuyên bố "ngưng hát"

Hậu trường 10/02/2022 15:09

Vướng phải nhiều bàn tán về việc vẫn chạy show đi hát dù trước đó đã tuyên bố "giải nghệ", Tuấn Hưng mới đây đã phải lên tiếng giải thích.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng đăng tải dòng trạng thái dài chia sẻ về việc đi hát trở lại sau khoảng thời gian hơn 1 năm tuyên bố "ngừng ca hát". Trong tâm thư, nam ca sĩ "Nắm lấy tay anh" cũng đính chính lại cụm từ "tạm ngưng hát" khác với "ngưng hát" khiến khán giả hiểu lầm.

Tuấn Hưng lên tiếng giải thích việc liên tục chạy show dù trước đó đã tuyên bố 'ngưng hát' - Ảnh 1

"Các bạn cứ hỏi sao lại hát show trên Đà Lạt? Sao bảo không đi hát nữa …? Các bạn nghe nhầm là: Tạm ngưng hát thành là ngưng hát. Ý nghĩa khác hẳn.

Khi mình có 3 con nhỏ thì thời gian dành cho con và gia đình là trên hết. Nghỉ ngơi trông con cũng là cách bản thân và cổ họng được nghỉ ngơi sau hơn 20 năm đằng đẵng. Có nhiều bạn nghe mình hát bảo hết thời rồi, giọng chán rồi ... Nghe qua lúc đang nhậu chơi với bạn vô tình mọi người quay lai thì có chuẩn chỉnh được đâu? Nhưng ngồi cùng mâm không cho bạn quay thì lại bảo khó chịu.

Đời nghệ sĩ thế đó, hay cả trên 20 bài Hit qua 20 năm (điều này khẳng định rất ít bạn đồng nghiêp nào có được) nhưng cái máy nào cũng kém theo thời gian chứ đừng nói là giọng hát. Nhưng: mình đã tính đủ chu kỳ nghỉ ngơi, dưỡng Tâm, dưỡng giọng và tích tụ cảm xúc để Thỉnh Thoảng quay trở lại sân khấu và bùng cháy với Đam Mê.

Đam Mê thì khó mà tắt. Không hát khoẻ và gào thét như tuổi trẻ nhưng dút khoát cái Tình trong câu hát sẽ không mất đi đâu. Các bạn có tin không? Không Livestream để các bạn bớt chán. Nhưng show diễn sắp tới sẽ cùng Màu Nước band vẽ thêm một màu mới của Tuấn Hưng trong các bản Hít.

Và đó cũng là lý do để chọn không gian âm nhạc lần này là Đà Lạt. Nơi mà người nghe và người hát đều đạt cảm xúc tốt nhất cho Âm nhạc. Đó là nơi để khẳng định và không thể thay đổi. Khán giả có thể quay lưng với gương mặt cũ mèm này nhưng dứt khoát không thể bịt nốt tai vì sự nỗ lực thật sự của Tuấn Hưng tôi", nam ca sĩ trải lòng.

Tuấn Hưng lên tiếng giải thích việc liên tục chạy show dù trước đó đã tuyên bố 'ngưng hát' - Ảnh 2
Tuấn Hưng lên tiếng giải thích việc liên tục chạy show dù trước đó đã tuyên bố 'ngưng hát' - Ảnh 3
 Ảnh chụp màn hình

Qua chia sẻ của Tuấn Hưng, có thể thấy, nam ca sĩ đã đính chính lại việc bản thân tuyên bố chỉ "tạm ngừng ca hát", lý do là để anh được dưỡng giọng cũng như để chăm sóc gia đình. Dù bị chê bai giọng hát không còn như xưa nữa, thế nhưng, hiện tại nam ca sĩ muốn hướng theo một màu sắc khác. Anh khẳng định, dù khán giả có quay lưng với gương mặt cũ nhưng khó có thể bịt tai trước sự nỗ lực thật sự của bản thân.

Tuấn Hưng lên tiếng giải thích việc liên tục chạy show dù trước đó đã tuyên bố 'ngưng hát' - Ảnh 4

Trước đó, vào tháng 7/2020, trong một chương trình biểu diễn ở TP.HCM, Tuấn Hưng đột ngột chia sẻ về quyết định tạm dừng đi hát: "Nếu không có gì thay đổi, Hưng sẽ giải nghệ. Chắc cũng vài tháng nữa thôi. Hưng biết là mọi người buồn và quá đột ngột, nhưng Hưng đã suy nghĩ nhiều rồi. Ai mà không muốn được yêu mến, được khán giả vỗ tay, đi hát kiếm được nhiều tiền. Nhưng mọi thứ có thể phải dừng lại bởi cuộc sống gia đình.

Chia sẻ của Tuấn Hưng thời điểm đó đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, sau đó, nam ca sĩ cũng lên tiếng đính chính cho biết bản thân chỉ tạm ngưng ca hát một thời gian và sẽ quay trở lại vào một thời điểm thích hợp nếu có duyên. 

 

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