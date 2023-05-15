Tú Tri cảm thấy áp lực lớn khi diễn cảnh tình cảm với ‘đàn anh’ Quốc Cường trong 'Lật mặt 6'

Dự án 'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh' đánh dấu lần đầu Tú Tri đóng phim điện ảnh kể từ sau khi đăng quang Gương mặt điện ảnh mùa 6. Được biết, trong phim, Tú Tri vào vai Loan và là vợ của nam chính Quốc Cường . Nhân vật của cô được xây dựng là một cô gái quê nữ tính, dịu dàng và hết mình vì người yêu.

"Đóng với đàn anh lâu năm trong nghề, dày dặn kinh nghiệm như anh Quốc Cường, tôi thấy áp lực lớn. Ngoài anh Cường, các anh chị diễn viên khác cũng giỏi giang, chuyên nghiệp. Vì lo lắng, tôi phải cố gắng tập trung cao độ suốt thời gian tham gia phim để hoàn thành tốt vai diễn, không làm mọi người thất vọng. Tôi đã được anh Quốc Cường và các đồng nghiệp chung đoàn phim hỗ trợ rất nhiều trên trường quay"- Tú Tri chia sẻ.

Lần đầu tiên Tú Tri đóng cặp với ‘đàn anh’ Quốc Cường, một người có nhiều kinh nghiệm diễn xuất ở lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh nên cô khá căng thẳng vì lo sợ không tương tác tốt với đàn anh.

Lần đầu tiên Tú Tri đóng cặp với ‘đàn anh’ Quốc Cường nên cô khá căng thẳng - Ảnh: Internet

Trong phim, Quốc Cường và Tú Tri có nhiều cảnh tình cảm. Để chuẩn bị tốt cho các phân đoạn, cô đã nuôi tâm lý, nghiên cứu nhân vật suốt thời gian dài: "Tôi cảm giác ra trường quay thực sự là Loan, đang ở bên người chồng tên Phương chứ không còn là Tú Tri và anh Quốc Cường nữa".

Để chuẩn bị tốt cho các phân đoạn, cô đã nuôi tâm lý, nghiên cứu nhân vật suốt thời gian dài - Ảnh: Internet

Trước đó, Tú Tri cũng có những kỷ niệm khá đáng nhớ với đàn anh Quốc Cường khi diễn cảnh nóng. Cô chia sẻ: “Lần đầu tiên Tri phải quay cảnh mà không mặc đồ như vậy, hai anh em nằm trên giường đắp mền, Tri rất là ngại. Tri có nói anh Cường là anh làm ơn giữ chặt chăn giúp em nha, chứ không là tiêu em luôn á.”

Tuy được đạo diễn Lý Hải ‘chọn mặt gửi vàng’ trong dự án điện ảnh lần này nhưng Tú Tri cũng khá ‘trầy trật’ cho vòng casting: “Anh Hải có nói Tri đến casting thử nếu được thì anh sẽ chọn. Lần 1 do hồi hộp mà Tri casting không được, Tri về khóc rất nhiều và phải qua lần thứ 2 xin casting lại thì mới được.”.

Ở lần thứ 2, Tú Tri cho biết đã bỏ tất cả công việc chỉ để tập trung toàn bộ tinh thần cho buổi thử vai. Là phim điện ảnh đầu tay và cũng nằm trong loạt phim ăn khách làm nên thương hiệu của đạo diễn Lý Hải nên cô vô cùng áp lực: “Tri rất may mắn khi được chọn vì có rất nhiều anh chị diễn viên nổi tiếng khác cũng đến casting. Đặc biệt khi vào phim còn được diễn cùng các anh chị diễn viên kỳ cựu nên Tri rất lo lắng.”

Tuy được đạo diễn Lý Hải ‘chọn mặt gửi vàng’ trong dự án điện ảnh lần này nhưng Tú Tri cũng khá ‘trầy trật’ cho vòng casting - Ảnh : Internet

Sau hơn 2 tuần công chiếu, Lật mặt 6 hiện đoạt danh thu gần 250 tỷ đồng cùng phản hồi tích cực từ khán giả. Tú Tri cũng nhận những lời khen về nhân vật. Bên cạnh những lời chúc mừng, một số đánh giá cho là cô quá an toàn, thiếu đột phá. Dù vậy, với nữ diễn viên, đây vẫn là vai lớn, đáng tự hào trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Tú Tri sinh năm 1999, đam mê dòng nhạc bolero trữ tình từ khi còn nhỏ. Cô được cộng đồng mạng đặt biệt danh 'hot girl ca cổ' qua các clip hát cải lương đăng tải trên trang cá nhân. Cô là á quân Solo cùng bolero năm 2018.

Tú Tri được cộng đồng mạng đặt biệt danh 'hot girl ca cổ' qua các clip hát cải lương đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Tú Tri được biết đến là nữ ca sĩ, diễn viên sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao ấn tượng và giọng hát ngọt ngào khiến người nghe 'nhớ mãi không quên'. Cô đã từng xuất sắc mang về cho mình danh hiệu Á quân cuộc thi Solo Cùng Bolero 2018 và để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả trong từng vòng thi. Cô nàng còn được các fan ưu ái đặt cho biệt danh 'Hotgirl ca cổ' bằng chất giọng sâu lắng, độc nhất vô nhị khi thể hiện các bản nhạc dòng nhạc trữ tình.

Sau đó, Tú Tri thử sức với cuộc thi Gương mặt điện ảnh và đăng quang quán quân. Cô gái sinh năm 1999 đã có hàng chục giải thưởng từ ca hát, diễn xuất đến võ thuật.