Trường Giang tiết lộ bị đàn anh trong nghề “bắt nạt” chèn ép khi chưa nổi tiếng, thái độ sau khi thành ngôi sao mới bất ngờ

Trường Giang cho hay, khi chưa nổi tiếng, anh may mắn được đi diễn cùng danh hài Hoài Linh. Tuy nhiên, việc này lại khiến một đàn anh trong nghề không hài lòng.

Mới đây, trong chương trình Nhà trọ Destiny mùa 2, trong buổi tối trò chuyện cùng 3 khách mời là các ca sĩ trẻ Tăng Phúc, Thảo Nhi, Nguyễn Đình Vũ, Trường Giang có những chia sẻ về quãng thời gian anh phải đối mặt với áp lực bị đồng nghiệp chèn ép trong quá khứ. Nam danh hài cùng các khách mời Nam danh hài kể khi anh chưa nổi tiếng và có cơ hội tham gia biểu diễn cùng nghệ sĩ Hoài Linh, anh gặp căng thẳng cùng diễn viên trong đoàn. Theo đó, Trường Giang đã gặp phải một đàn anh không hề dễ tính, không chịu để Trường Giang yên.

Những chia sẻ của Trường Giang khiến CĐM ngỡ ngàng "Tôi đi theo anh Hoài Linh. Thời đó, được đi theo anh ấy đã là một may mắn rồi. Người ta chỉ gọi là quan tâm anh Hoài Linh thôi, quan tâm tôi làm gì. Nhưng nếu người ta không quan tâm mình thì để mình yên đi, nhưng người ta không làm thế mà người ta cứ nói ra nói vào. Về tôi buồn, tôi nghĩ: 'Tại sao phải chấp nhận cuộc đời này hoài? Sống như vậy thì mình sống chi? Tôi đã viết 3 chữ: 'Phải nổi tiếng'. Người ta cần người có vị trí chứ không cần số lượng", nam danh hài bộc bạch.

Nam MC được Hoài Linh giúp đỡ thuở mới vào nghề Sau khi nổi tiếng, Trường Giang có được thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Anh tiết lộ, người từng có thái độ với mình năm xưa nay thay đổi hoàn toàn cách nhìn: "Người ngày xưa chửi mình banh xác sau này là người cầm ghế cho tôi ngồi. Họ muốn tôi diễn với họ, tôi mới mỉm cười nói: ‘Anh đừng làm vậy, em cảm ơn anh nhiều vì sự nỗ lực của em đã được anh nhìn thấy nên anh mới mời em'. Nếu anh ấy không thích tôi thì có quyền không mời mà. Tôi không cần người ta nể đâu. Tôi làm đúng với lòng mình thôi", Trường Giang thẳng thắn chia sẻ trong show Nhà trọ Destiny mùa 2 Trước khi trở thành nam danh hài đình đám như hiện tại, Trường Giang từng trải qua nhiều khó khăn Trước khi trở thành danh hài nổi tiếng, MC đắt show như hiện tại, Trường Giang từng có một tuổi thơ khốn khó. Nam danh hài mất mẹ từ sớm, nên thiếu thốn bàn tay chăm lo của mẹ. Thời sinh viên, anh từng bị đuổi học khỏi trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM vì bị thầy cô cho rằng không có tố chất làm diễn viên. Mãi đến năm 2007, sau khi gặp cố nghệ sĩ Hữu Lộc và được đàn anh gọi về sân khấu Nụ cười mới, Trường Giang mới bắt đầu có nhiều cơ hội đứng chung sân khấu cùng danh hài Hoài Linh. Sau khoảng thời gian được đàn anh kèm cặp, Trường Giang dần tạo được dấu ấn cho riêng mình. Anh bắt đầu trở thành cái tên ăn khách và được mời vào những chương trình có quy mô lớn hơn.

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