Người thân 'giải oan' khi Trường Giang bị chỉ trích 'ham đi show mà 2 lần bỏ mặc vợ sinh nở một mình'

Trường Giang nhận nhiều bình luận chỉ trích vì vắng mặt trong cả 2 lần vợ sinh con.

Trường Giang - Nhã Phương là một trong những cặp vợ chồng sao Việt nhận được nhiều sự quan tâm nhất nhì Vbiz. Ngày 5/10 vừa qua, gia đình Trường Giang - Nhã Phương hạnh phúc đón nhóc tì thứ 2 chào đời là một bé trai. Tuy nhiên, hành trình vượt cạn lần 2 này, Trường Giang vẫn không thể đồng hành cùng vợ vì lịch trình ghi hình đã sắp xếp từ trước. Chính vì điều này, nam danh hài đã nhận về làn sóng chỉ trích của một bộ phận cư dân mạng vì cho rằng anh 'ham đi show mà bỏ mặc vợ sinh nở một mình'. Ngày 5/10 vừa qua, gia đình Trường Giang - Nhã Phương hạnh phúc đón nhóc tì thứ 2 chào đời là một bé trai. Tuy nhiên, hành trình vượt cạn lần 2 này, Trường Giang vẫn không thể đồng hành cùng vợ vì lịch trình ghi hình đã sắp xếp từ trước Trước những lời chỉ trích, mới đây, trên trang cá nhân, anh Quang Vũ - anh ruột đồng thời là quản lý của Trường Giang đã lên tiếng giải oan cho nam diễn viên. Cụ thể, anh Vũ cho biết chính anh là người sắp lịch trình cho em trai đi diễn nhưng do cả 2 lần Nhã Phương sinh con đều lệch với lịch dự kiến sinh con.

Trước những lời chỉ trích, mới đây, trên trang cá nhân, anh Quang Vũ - anh ruột đồng thời là quản lý của Trường Giang đã lên tiếng giải oan cho nam diễn viên. Anh Quang Vũ chia sẻ: "Trước khi sinh em bé, bác sỹ thường báo trước lịch dự sinh, công ty quản lý dựa vào lịch dự sinh đó và thu xếp lịch làm việc cho Giang, cho lịch nghỉ 1 tuần, 10 ngày để Giang đưa vợ đi đẻ. Nhưng cả 2 đứa bé đều né cái lịch nghỉ do chính tôi làm, đứa thì ra trễ, đứa thì ra sớm. Đứa đầu Destiny, vợ chồng tôi đưa Phương đi đẻ, đứa thứ 2 thì Giang đưa Phương vào bệnh viện xong rồi gọi tôi nói xin nghỉ lịch quay. Nhưng liên quan đến cả trăm con người, quá trời chi phí của nhà sản xuất thì làm sao mà xin nghỉ? Tôi mới động viên rằng ráng đi quay đi rồi tối xong vào với vợ con. Con cái là trời cho, mẹ con khoẻ mạnh là hạnh phúc rồi. Cảm ơn cả nhà quan tâm, yêu thương gia đình bọn trẻ".

Anh Vũ cho biết chính anh là người sắp lịch trình cho em trai đi diễn nhưng do cả 2 lần Nhã Phương sinh con đều lệch với lịch dự kiến sinh con. Dòng chia sẻ ngắn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của bố bỉm. Thời điểm Nhã Phương sinh con lần 2, nghệ sĩ Tiến Luật đã tiết lộ câu chuyện Trường Giang nghẹn ngào khi phải đi làm trong lúc vợ "vượt cạn". Tiến Luật kể: "Quay chung với thằng bạn già, thấy bạn nhấp nhổm rưng rưng. Tôi hỏi thì bạn ấy nói 'Vợ tôi tội quá, sanh 2 đứa mà không có tôi bên cạnh'. Biết sao được, công việc mà. Quan trọng là mẹ tròn con vuông nè. Rồi bạn ấy cũng kịp chạy vào với thằng cu. Cô em giỏi quá giỏi rồi. Thương chúc 2 vợ chồng nha". Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào tháng 9/2018. Cặp đôi đón cô con gái đầu lòng vào năm 2018. Đến đầu tháng 10 vừa qua, Nhã Phương hạ sinh con thứ 2 cho Trường Giang Về phía Trường Giang, mới đây, khi trò chuyện với Miu Lê, anh cũng không kìm được sự xúc động khi nhắc về hai lần "vượt cạn" của Nhã Phương. Trường Giang trải lòng: "Hai lần vợ tôi sinh con, tôi đều không có mặt trong bệnh viện. Tôi đứng trên sân khấu quay mà tôi rất muốn khóc nhưng không thể, vì máy quay đang ghi hình mình. Trong lòng của tôi lúc đó xốn xang lắm vì khi vợ sinh đẻ thì cửa sinh, cửa tử rất gần nhau, mình đâu biết được chuyện gì. Dù có rất nhiều người bên cạnh nhưng lại không có tôi ở đó".

Nhã Phương 'lấy dáng' cực nhanh chỉ sau 2 tuần sinh nở, cơ bụng lộ rõ múi khiến hội mẹ bỉm ao ước! Nhã Phương chỉ tăng khoảng 8 kg trong thai kì, không thay đổi quá nhiều, chỉ có bụng là nhô lên trông thấy. Vóc dáng của mẹ bỉm khiến hội chị em không khỏi ngưỡng mộ, ganh tị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-than-giai-oan-khi-truong-giang-bi-chi-trich-ham-i-show-ma-2-lan-bo-mac-vo-sinh-no-mot-minh-626489.html