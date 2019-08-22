Trường Giang lần đầu chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau khi có con: ‘Nghe tên Phương là sợ à’

Hậu trường 22/08/2019 11:10

Nam diễn viên Trường Giang đã có những trải lòng về cuộc sống hôn nhân từ sau khi bà xã Nhã Phương sinh con khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, chương trình “Ơn giời cậu đây rồi” đã đăng tải đoạn clip hậu trường ghi lại cuộc trò chuyện của nam diễn viên Trường Giang và diễn viên Lan Phương. Theo đó, “Mười Khó” khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ về cuộc sống hôn nhân “gian khổ” từ sau khi bà xã sinh con.

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Từ sau khi kết hôn, cặp đôi ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư - Ảnh: Internet

Vốn là người kín tiếng về chuyện đời tư, Trường Giang lần đầu thừa nhận bản thân là người đàn ông nội trợ đảm đang trong gia đình. Chia sẻ về sự thay đổi sau khi có con, nam danh hài xứ Quảng cho biết bản thân giờ chỉ toàn nghe nhạc thiếu nhi.

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Từ sau khi có con, Trường Giang cho biết chỉ nghe nhạc thiếu nhi - Ảnh: Internet

Khi được Lan Phương hỏi: Giang nấu cơm hay Phương nấu cơm?, Trường Giang hài hước tiết lộ: Khỏi cần hỏi cũng tự biết rồi, ai cũng biết, cả thế giới đều biết rồi”. Thậm chí, nam diễn viên còn khiến Lan Phương trầm trồ khi cho biết anh có thể nấu rất nhiều món ngon chứ không chỉ biết nấu cơm.

Trước những chia sẻ thú vị của nam danh hài, Lan Phương đùa rằng: Giang bây giờ sợ Phương rồi. Ngay lập tức, Trường Giang ngậm ngùi thừa nhận: “Nghe tên Phương là sợ à”.

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Trường Giang tiết lộ 'rất sợ' Nhã Phương - Ảnh: Internet

Có thể nhận thấy, Trường Giang rất yêu thương và chiều chuộng Nhã Phương cũng như biết cách vun đắp cho gia đình nhỏ. Từ sau khi kết hôn vào tháng 9/2018, cặp đôi rất ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Tuy nhiên thời gian gần đây, cả Nhã Phương và Trường Giang đều dần thoải mái hơn khi thừa nhận trước công chúng việc cả hai đã có con đầu lòng.

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương

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