Trường Giang bất ngờ hé lộ về bữa cơm gia đình bên Nhã Phương sau hào quang sân khấu

Trường Giang đã có những chia sẻ chân tình về cuộc sống hôn nhân sau hai tháng cưới Nhã Phương.

Mới đây, Trường Giang đã đăng tải bài viết kể về cuộc sống ngọt ngào bên Nhã Phương khiến các fan vô cùng thích thú. Nam danh hài tiết lộ hai vợ chồng vì quá bận rộn nên có rất ít thời gian ăn cơm gia đình cùng nhau. Tuy nhiên, Nhã Phương là một người vợ tuyệt vời khi thường xuyên dành thời gian chăm lo nhà cửa. "Mười Khó" cũng rất chịu khó chia sẻ cùng vợ, không ngại lăn xả vào bếp để vun đắp hạnh phúc. "Thật lòng mà nói chẳng có bữa cơm nào ngon bằng bữa cơm gia đình. Cả 2 vợ chồng tui đều có những ngày bận rộn, vất vả với lịch trình dày đặc và những lúc như vậy bọn tui chỉ ước mong được về ăn bữa cơm nhà ấm cúng mà thôi.

Dù bận rộn thế nào vợ tui vẫn dành thời gian để chăm lo nhà cửa, chăm lo bữa cơm gia đình. Bà xã tui quả là nhất. VỢ LÀ SỐ 1! Bởi vậy nên chỉ cần có thời gian là tui sẵn sàng lăn xả vào bếp cùng với bà xã, còn gì bằng được bữa cơm do cả 2 vợ chồng cùng nấu chứ", Trường Giang viết. Sau đám cưới, Trường Giang và Nhã Phương có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet Trường Giang chăm sóc Nhã Phương rất chu đáo, thường xuyên đưa đi diễn cùng ở nước ngoài - Ảnh: Internet Trường Giang được biết đến là một nghệ sĩ đào hoa bậc nhất trong showbiz Việt. Tuy nhiên sau khi cưới Nhã Phương, "Mười Khó" đã bỏ hẳn tính trăng hoa trước đây và chuyên tâm vun vén cho gia đình nhỏ.

Có thể thấy, ngoài việc cố gắng học hỏi cách trở thành người đàn ông của gia đình thì Trường Giang cũng đầy tinh tế trong cách chăm sóc vợ. Vì Nhã Phương đang mang thai con đầu lòng nên nam danh hài tích cực chạy show để đảm bảo kinh tế gia đình. Tuy nhiên, không vì thế mà anh bỏ mặc vợ trẻ một mình lủi thủi. Mỗi lúc hết giờ làm, Trường Giang đều chạy ngay về nhà ngay. Còn những lúc đi diễn ở nước ngoài, nam danh hài đã mua vé cho Nhã Phương đi cùng để tiện chăm sóc.

Đưa vợ bầu đi du lịch, hành động ấm áp của Trường Giang khiến fan 'rụng tim' Trường Giang thoải mái thể hiện tình cảm với Nhã Phương trong chuyến du lịch cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khiến fan không ngừng xuýt xoa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-giang-bat-ngo-he-lo-ve-bua-com-gia-dinh-ben-nha-phuong-sau-hao-quang-san-khau-307784.html