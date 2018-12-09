Ngắm trọn bộ ảnh bầu đáng yêu hết nấc của Nhã Phương - Trường Giang khiến dân tình ‘tan chảy'

Hậu trường 09/12/2018 11:50

Không lên tiếng xác nhận nhưng những hình ảnh này của Nhã Phương như một lời khẳng định ngầm cô thật sự đang mang thai.

Sau hơn 2 tháng “về chung nhà”, cuộc sống hôn nhân của Trường Giang và Nhã Phương ngày càng nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng. Đặc biệt, chuyện bầu bí của bà xã "Mười khó" luôn là tâm điểm chú ý. Dù cặp đôi chưa một lần lên tiếng thừa nhận nhưng qua những bằng chứng mà công chúng đưa ra cùng với sự thay đổi trên cơ thể nữ diễn viên Tuổi thanh xuân, dư luận cho tin đồn có bầu là thật.

Mới đây nhất, Nhã Phương khiến mọi người thích thú khi công khai bộ ảnh bầu bí cực dễ thương bên ông xã Trường Giang. Cô chọn cho mình phong cách kín đáo, nhí nhảnh thay vì diện đồ gợi cảm, nóng bỏng khoe bụng bầu như một số chân dài khác.

Ngắm trọn bộ ảnh bầu đáng yêu hết nấc của Nhã Phương - Trường Giang khiến dân tình ‘tan chảy' - Ảnh 1
Có phải đây là cách Nhã Phương và Trường Giang thừa nhận tin đồn? - Ảnh: FBNV
Ngắm trọn bộ ảnh bầu đáng yêu hết nấc của Nhã Phương - Trường Giang khiến dân tình ‘tan chảy' - Ảnh 2
Với biểu cảm ngộ nghĩnh cùng trang phục hồng tươi tắn, Nhã Phương khiến người hâm mộ thích thú khi ngắm những hình ảnh này - Ảnh: FBNV

Trên thực tế, đây là bộ ảnh vợ chồng "chàng hề xứ Quảng" chụp cho 1 dự án. Nhiều người hoài nghi phần bụng Nhã Phương có thể đã được độn thêm cho phù hợp. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng qua những hình ảnh này, Nhã Phương ngầm thừa nhận chuyện mang thai.

Ngắm trọn bộ ảnh bầu đáng yêu hết nấc của Nhã Phương - Trường Giang khiến dân tình ‘tan chảy' - Ảnh 3
Trường Giang tươi tắn khi cùng vợ thực hiện bộ ảnh này cho một dự án - Ảnh: FBNV
Ngắm trọn bộ ảnh bầu đáng yêu hết nấc của Nhã Phương - Trường Giang khiến dân tình ‘tan chảy' - Ảnh 4
Nhã Phương khoe bụng lớn mà không hề che chắn - Ảnh: FBNV
Ngắm trọn bộ ảnh bầu đáng yêu hết nấc của Nhã Phương - Trường Giang khiến dân tình ‘tan chảy' - Ảnh 5
Khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi khiến fan 'tan chảy' - Ảnh: FBNV
Ngắm trọn bộ ảnh bầu đáng yêu hết nấc của Nhã Phương - Trường Giang khiến dân tình ‘tan chảy' - Ảnh 6
Hình ảnh bầu bì cực dễ thương của Nhã Phương khiến cộng đồng mạng thích thú - Ảnh: FBNV
Bụng to lắm rồi nhưng Nhã Phương vẫn biết cách tạo dáng “giấu” bầu theo cách của riêng mình

Bụng to lắm rồi nhưng Nhã Phương vẫn biết cách tạo dáng “giấu” bầu theo cách của riêng mình

Hình ảnh mới nhất của Nhã Phương lại tiếp tục khẳng định tin đồn cô đang mang bầu là sự thật.

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