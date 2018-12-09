Ngắm trọn bộ ảnh bầu đáng yêu hết nấc của Nhã Phương - Trường Giang khiến dân tình ‘tan chảy'

Không lên tiếng xác nhận nhưng những hình ảnh này của Nhã Phương như một lời khẳng định ngầm cô thật sự đang mang thai.
- Khoe bụng ngày càng lớn, Nhã Phương bất ngờ để lộ gương mặt sưng phồng, nhất là điểm này
- Rò rỉ hình ảnh Nhã Phương diện váy bầu thoải mái đi chợ cùng Trường Giang
Sau hơn 2 tháng “về chung nhà”, cuộc sống hôn nhân của Trường Giang và Nhã Phương ngày càng nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng. Đặc biệt, chuyện bầu bí của bà xã "Mười khó" luôn là tâm điểm chú ý. Dù cặp đôi chưa một lần lên tiếng thừa nhận nhưng qua những bằng chứng mà công chúng đưa ra cùng với sự thay đổi trên cơ thể nữ diễn viên Tuổi thanh xuân, dư luận cho tin đồn có bầu là thật.
Mới đây nhất, Nhã Phương khiến mọi người thích thú khi công khai bộ ảnh bầu bí cực dễ thương bên ông xã Trường Giang. Cô chọn cho mình phong cách kín đáo, nhí nhảnh thay vì diện đồ gợi cảm, nóng bỏng khoe bụng bầu như một số chân dài khác.
Trên thực tế, đây là bộ ảnh vợ chồng "chàng hề xứ Quảng" chụp cho 1 dự án. Nhiều người hoài nghi phần bụng Nhã Phương có thể đã được độn thêm cho phù hợp. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng qua những hình ảnh này, Nhã Phương ngầm thừa nhận chuyện mang thai.