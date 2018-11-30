Khoe bụng ngày càng lớn, Nhã Phương bất ngờ để lộ gương mặt sưng phồng, nhất là điểm này

Vướng nghi án mang thai sau 2 tháng “về chung nhà” với Trường Giang, hiện mọi động thái dù là nhỏ nhất của Nhã Phương đều được công chúng theo dõi sát sao. Dù vợ chồng “Mười khó” vẫn quyết giữ im lặng và chưa lên tiếng thừa nhận nhưng người hâm mộ vẫn cho rằng thông tin này là có thật khi Nhã Phương liên tục bị bắt gặp với vòng 2 lớn bất thường.

Mới đây, Nhã Phương bất ngờ khoe ảnh cười rạng rỡ bên chú cún kèm chú thích ngộ nghĩnh khiến dân mạng thích thú. Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ khi thấy nhan sắc của Nhã Phương ngày càng rạng ngời, xinh đẹp. Điều này phần nào cho thấy cuộc sống hôn nhân của cô đang rất viên mãn.