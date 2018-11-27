Lần đầu rò rỉ ảnh Nhã Phương chụp cả người, lộ rõ vòng 2 lùm lùm trước ống kính

Chưa một lần lên tiếng thừa nhận đang mang thai, Nhã Phương vẫn khiến công chúng tin rằng thông tin này là có cơ sở khi liên tục xuất hiện với vòng 2 to bất thường.
- Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau gần 2 tháng lấy Nhã Phương
- Nhã Phương diện đồ rộng khăn gói về quê cùng Trường Giang sau hơn 1 tháng kết hôn
Dù hứng chịu rất nhiều thị phi khi yêu nhau, nhưng sau đám cưới cổ tích vào tháng 9 vừa qua, Trường Giang – Nhã Phương nhận được rất nhiều sự quan tâm và chúc phúc của mọi người. Sau hơn 2 tháng “về chung nhà”, mọi động thái của vợ chồng nghệ sĩ luôn được công chúng theo dõi sát sao.
Đặc biệt, việc Nhã Phương liên tục lộ vòng 2 to bất thường khiến dư luận hoài nghi cô đã mang thai. Cách đây không lâu, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân còn bất ngờ thừa nhận thông tin bà xã Trường Giang mang thai trước truyền thông. Dù vậy, vợ chồng “Mười khó” vẫn quyết giữ im lặng mặc cho mọi người bán tin bán nghi.
Mới đây, vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương vừa có chuyến lưu diễn nước ngoài. Cặp đôi được dịp gặp gỡ với nhiều anh em nghệ sĩ như: Lam Trường, Hồng Ngọc, Chí Tài… Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy Nhã Phương vô cùng rạng rỡ khi được ông xã yêu thương hết mức.
Đặc biệt, đây là lần đầu hình ảnh toàn thân của nữ diễn viên Tuổi thanh xuân được đăng tải trên mạng xã hội sau tin đồn "bác sĩ bảo cưới". Dù chụp ở khoảng cách xa nhưng người hâm mộ dễ dàng nhận thấy vòng 2 của bà xã Trường Giang khá lớn.