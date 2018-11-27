Lần đầu rò rỉ ảnh Nhã Phương chụp cả người, lộ rõ vòng 2 lùm lùm trước ống kính

Hậu trường 27/11/2018 11:18

Chưa một lần lên tiếng thừa nhận đang mang thai, Nhã Phương vẫn khiến công chúng tin rằng thông tin này là có cơ sở khi liên tục xuất hiện với vòng 2 to bất thường.

Dù hứng chịu rất nhiều thị phi khi yêu nhau, nhưng sau đám cưới cổ tích vào tháng 9 vừa qua, Trường GiangNhã Phương nhận được rất nhiều sự quan tâm và chúc phúc của mọi người. Sau hơn 2 tháng “về chung nhà”, mọi động thái của vợ chồng nghệ sĩ luôn được công chúng theo dõi sát sao.

Đặc biệt, việc Nhã Phương liên tục lộ vòng 2 to bất thường khiến dư luận hoài nghi cô đã mang thai. Cách đây không lâu, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân còn bất ngờ thừa nhận thông tin bà xã Trường Giang mang thai trước truyền thông. Dù vậy, vợ chồng “Mười khó” vẫn quyết giữ im lặng mặc cho mọi người bán tin bán nghi.

Lần đầu rò rỉ ảnh Nhã Phương chụp cả người, lộ rõ vòng 2 lùm lùm trước ống kính - Ảnh 1
Tại đám cưới cổ tích vào tháng 9 vừa qua, Nhã Phương cũng gây xôn xao khi lộ vòng 2 kém thon gọn trong tà áo dài cưới - Ảnh: FBNV
Lần đầu rò rỉ ảnh Nhã Phương chụp cả người, lộ rõ vòng 2 lùm lùm trước ống kính - Ảnh 2
Sau hôn lễ không bao lâu, cô nàng tiếp tục để lộ bụng to và vướng nghi án 'bác sĩ bảo cưới' - Ảnh: Cắt từ clip
Lần đầu rò rỉ ảnh Nhã Phương chụp cả người, lộ rõ vòng 2 lùm lùm trước ống kính - Ảnh 3
Công chúng đang vô cùng háo hức vì tin rằng Nhã Phương và Trường Giang sắp chào đón con đầu lòng - Ảnh: Internet

Mới đây, vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương vừa có chuyến lưu diễn nước ngoài. Cặp đôi được dịp gặp gỡ với nhiều anh em nghệ sĩ như: Lam Trường, Hồng Ngọc, Chí Tài… Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy Nhã Phương vô cùng rạng rỡ khi được ông xã yêu thương hết mức.

Đặc biệt, đây là lần đầu hình ảnh toàn thân của nữ diễn viên Tuổi thanh xuân được đăng tải trên mạng xã hội sau tin đồn "bác sĩ bảo cưới". Dù chụp ở khoảng cách xa nhưng người hâm mộ dễ dàng nhận thấy vòng 2 của bà xã Trường Giang khá lớn.

Lần đầu rò rỉ ảnh Nhã Phương chụp cả người, lộ rõ vòng 2 lùm lùm trước ống kính - Ảnh 4
Lộ vòng 2 lùm lùm, bà xã Trường Giang khiến người hâm mộ tin rằng thông tin đang mang thai là có thật - Ảnh: FBNV
Lần đầu rò rỉ ảnh Nhã Phương chụp cả người, lộ rõ vòng 2 lùm lùm trước ống kính - Ảnh 5
Đa số mọi khung hình, Nhã Phương luôn cười rạng rỡ và tình tứ bên Trường Giang. Tuy nhiên, cô nàng luôn che đi vùng bụng - Ảnh: FBNV
Lần đầu rò rỉ ảnh Nhã Phương chụp cả người, lộ rõ vòng 2 lùm lùm trước ống kính - Ảnh 6
Trong một hình ảnh khác được ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải, Nhã Phương diện áo khoác rộng che vòng 2 giữa nghi án đang mang thai con đầu lòng với Trường Giang - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang Nhã Phương mang thai

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