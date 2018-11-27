Lần đầu rò rỉ ảnh Nhã Phương chụp cả người, lộ rõ vòng 2 lùm lùm trước ống kính

Dù hứng chịu rất nhiều thị phi khi yêu nhau, nhưng sau đám cưới cổ tích vào tháng 9 vừa qua, Trường Giang – Nhã Phương nhận được rất nhiều sự quan tâm và chúc phúc của mọi người. Sau hơn 2 tháng “về chung nhà”, mọi động thái của vợ chồng nghệ sĩ luôn được công chúng theo dõi sát sao.

Đặc biệt, việc Nhã Phương liên tục lộ vòng 2 to bất thường khiến dư luận hoài nghi cô đã mang thai. Cách đây không lâu, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân còn bất ngờ thừa nhận thông tin bà xã Trường Giang mang thai trước truyền thông. Dù vậy, vợ chồng “Mười khó” vẫn quyết giữ im lặng mặc cho mọi người bán tin bán nghi.