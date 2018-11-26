Giữa thời tiết mưa bão, Trường Giang khiến Nhã Phương 'tan chảy' khi khéo nịnh vợ 'ngọt như mía lùi'

Liên tục chia sẻ về cuộc sống "vợ chồng son" đầy ngọt ngào, Trường Giang - Nhã Phương khiến nhiều người xuýt xoa, ghen tỵ.
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Từng gặp nhiều sóng gió khi yêu đương, Trường Giang và Nhã Phương nhận được nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ khi quyết định "về chung nhà" vào cuối tháng 9 vừa qua. Đặc biệt, công chúng càng vui mừng khi có tin đồn cả hai sắp lên chức bố mẹ.
Trái với sự kín tiếng trong giai đoạn yêu đương, Trường Giang - Nhã Phương tỏ ra cởi mở hơn khi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ngọt ngào.
Mới đây nhất, chàng “Mười khó” khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ lại ảnh cưới chưa từng được công bố trên mạng xã hội. Trong ảnh, Trường Giang nũng nịu tựa đầu và vai bà xã vô cùng hạnh phúc. Kèm theo hình ảnh, nam danh hài còn khéo nịnh vợ bằng dòng trạng thái ngọt ngào.
Anh chia sẻ trên trang Instagram cá nhân: “Có vợ bên cạnh là không bao giờ lạnh. Mưa gió dữ quá bà con ơi, trời này có ở nhà trùm mền ngủ là nhất thôi".
Bức ảnh đáng yêu được ông xã Nhã Phương đăng tải khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” vì quá dễ thương. Có thể thấy, sau 2 tháng kết hôn, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi đang rất viên mãn.