Giữa thời tiết mưa bão, Trường Giang khiến Nhã Phương 'tan chảy' khi khéo nịnh vợ 'ngọt như mía lùi'

Hậu trường 26/11/2018 16:34

Liên tục chia sẻ về cuộc sống "vợ chồng son" đầy ngọt ngào, Trường Giang - Nhã Phương khiến nhiều người xuýt xoa, ghen tỵ.

Từng gặp nhiều sóng gió khi yêu đương, Trường GiangNhã Phương nhận được nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ khi quyết định "về chung nhà" vào cuối tháng 9 vừa qua. Đặc biệt, công chúng càng vui mừng khi có tin đồn cả hai sắp lên chức bố mẹ.

Giữa thời tiết mưa bão, Trường Giang khiến Nhã Phương 'tan chảy' khi khéo nịnh vợ 'ngọt như mía lùi' - Ảnh 1
Vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang khoe ảnh hạnh phúc khi đi hưởng tuần trăng mật - Ảnh: FBNV

Trái với sự kín tiếng trong giai đoạn yêu đương, Trường Giang - Nhã Phương tỏ ra cởi mở hơn khi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ngọt ngào.

Mới đây nhất, chàng “Mười khó” khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ lại ảnh cưới chưa từng được công bố trên mạng xã hội. Trong ảnh, Trường Giang nũng nịu tựa đầu và vai bà xã vô cùng hạnh phúc. Kèm theo hình ảnh, nam danh hài còn khéo nịnh vợ bằng dòng trạng thái ngọt ngào.

Anh chia sẻ trên trang Instagram cá nhân: “Có vợ bên cạnh là không bao giờ lạnh. Mưa gió dữ quá bà con ơi, trời này có ở nhà trùm mền ngủ là nhất thôi".

Giữa thời tiết mưa bão, Trường Giang khiến Nhã Phương 'tan chảy' khi khéo nịnh vợ 'ngọt như mía lùi' - Ảnh 2
Nam danh hài khiến người hâm mộ thích thú khi khoe ảnh nũng nịu tựa vai vợ - Ảnh: Instagram

Bức ảnh đáng yêu được ông xã Nhã Phương đăng tải khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” vì quá dễ thương. Có thể thấy, sau 2 tháng kết hôn, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi đang rất viên mãn.

Giữa thời tiết mưa bão, Trường Giang khiến Nhã Phương 'tan chảy' khi khéo nịnh vợ 'ngọt như mía lùi' - Ảnh 3
Cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của công chúng - Ảnh: FBNV
Giữa thời tiết mưa bão, Trường Giang khiến Nhã Phương 'tan chảy' khi khéo nịnh vợ 'ngọt như mía lùi' - Ảnh 4
Đôi vợ chồng trẻ bị bắt gặp khi đi du lịch cùng nhau - Ảnh: Internet
Giữa thời tiết mưa bão, Trường Giang khiến Nhã Phương 'tan chảy' khi khéo nịnh vợ 'ngọt như mía lùi' - Ảnh 5
Dù im lặng về nghi án mang thai, có thể thấy Nhã Phương tăng cân thấy rõ. Cô được ông xã hộ tống ở mọi nơi - Ảnh: FBNV 
Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau gần 2 tháng lấy Nhã Phương

Trường Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân sau gần 2 tháng lấy Nhã Phương

Trường Giang bồi hồi nhớ lại thời khắc dắt tay Nhã Phương vào lễ đường và bày tỏ niềm hạnh phúc ngập tràn sau hơn 1 tháng đám cưới.

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