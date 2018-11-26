Giữa thời tiết mưa bão, Trường Giang khiến Nhã Phương 'tan chảy' khi khéo nịnh vợ 'ngọt như mía lùi'

Từng gặp nhiều sóng gió khi yêu đương, Trường Giang và Nhã Phương nhận được nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ khi quyết định "về chung nhà" vào cuối tháng 9 vừa qua. Đặc biệt, công chúng càng vui mừng khi có tin đồn cả hai sắp lên chức bố mẹ.

Vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang khoe ảnh hạnh phúc khi đi hưởng tuần trăng mật - Ảnh: FBNV

Trái với sự kín tiếng trong giai đoạn yêu đương, Trường Giang - Nhã Phương tỏ ra cởi mở hơn khi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ngọt ngào.