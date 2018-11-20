Nhã Phương lặng lẽ xuất ngoại cùng chồng giữa nghi vấn bầu 6 tháng, bụng lúc to lúc xẹp

Mặc dù được cho là đang mang bầu 6 tháng nhưng Nhã Phương vẫn xuất ngoại cùng Trường Giang trong chuyến lưu diễn mới đây.
- Phản ứng khó ngờ của Nhã Phương khi bị bạn thân 'lỡ dại' tiết lộ bí mật cố che giấu nhiều tháng trời
- Sau lời khẳng định của bạn thân. Nhã Phương khoe gương mặt đậm chất bà bầu
Sau đám cưới cổ tích hôm 25/9, những thông tin về Trường Giang - Nhã Phương vẫn luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh những hình ảnh trăng mật của họ thì thông tin nữ chính Tuổi thanh xuân đang mang thai cũng gây xôn xao. Mọi chuyện càng trở nên khó hiểu thì bà xã Trường Giang thường xuyên gây tò mò với vòng bụng lúc to lúc xẹp.
Trước đó trong sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, bạn thân của Nhã Phương là Nguyễn Trần Trung Quân đã tiết lộ rằng nữ diễn viên đang mang thai. Nam ca sĩ tâm sự rằng “Thời gian này Nhã Phương đang mang bầu. Tôi cũng hơi tiếc vì chị Phương không thể tới chung vui trong buổi ra mắt hôm nay”. Được biết, sau khi chia sẻ thông tin trên thì Nguyễn Trần Trung Quân đã bị Nhã Phương giận cho đến tận bây giờ. Nam ca sĩ từng nhắn tin xin lỗi chỉ nhận được chữ "seen" từ đàn chị.
Tuy nhiên, mặc dư luận đồn đoán thì vợ chồng "Mười Khó" vẫn nhất quyết giữ im lặng. Mới đây, Trường Giang bất ngờ đưa bà xã đi lưu diễn tại Mỹ giữa tin đồn bầu bí sắp cận ngày sinh. Trong bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Nhã Phương mặc áo khoác rộng che kín vòng bụng. Cặp đôi ghi lại khoảnh khắc vui vẻ khi gặp lại ca sĩ Hồng Ngọc. Đi cùng họ còn có diễn viên Song Luân và ca sĩ Lam Trường.
Có thể thấy, sau đám cưới Trường Giang đã tu tâm dưỡng tính hoàn toàn. Nam danh hài cưng chiều Nhã Phương hết mực, luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước để mong trở thành người đàn ông hoàn hảo của gia đình. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới đây, "Mười Khó" cũng khẳng định không còn cảm xúc ôm hôn gái đẹp tại Ơn giời, cậu đây rồi.