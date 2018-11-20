Nhã Phương lặng lẽ xuất ngoại cùng chồng giữa nghi vấn bầu 6 tháng, bụng lúc to lúc xẹp

Sau đám cưới cổ tích hôm 25/9, những thông tin về Trường Giang - Nhã Phương vẫn luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Bên cạnh những hình ảnh trăng mật của họ thì thông tin nữ chính Tuổi thanh xuân đang mang thai cũng gây xôn xao. Mọi chuyện càng trở nên khó hiểu thì bà xã Trường Giang thường xuyên gây tò mò với vòng bụng lúc to lúc xẹp.

Trước đó trong sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, bạn thân của Nhã Phương là Nguyễn Trần Trung Quân đã tiết lộ rằng nữ diễn viên đang mang thai. Nam ca sĩ tâm sự rằng “Thời gian này Nhã Phương đang mang bầu. Tôi cũng hơi tiếc vì chị Phương không thể tới chung vui trong buổi ra mắt hôm nay”. Được biết, sau khi chia sẻ thông tin trên thì Nguyễn Trần Trung Quân đã bị Nhã Phương giận cho đến tận bây giờ. Nam ca sĩ từng nhắn tin xin lỗi chỉ nhận được chữ "seen" từ đàn chị.