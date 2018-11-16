Phản ứng khó ngờ của Nhã Phương khi bị bạn thân 'lỡ dại' tiết lộ bí mật cố che giấu nhiều tháng trời

Hậu trường 16/11/2018 10:47

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cho biết đã nhắn tin xin lỗi Nhã Phương vì lỡ miệng tiết lộ chuyện cô đang mang bầu trong buổi họp báo. Thế nhưng phản ứng của bà xã Trường Giang đã khiến chàng ca sĩ “Màu nước mắt” chỉ biết câm lặng.

Từ sau khi kết hôn, thông tin về việc Nhã Phương đang mang bầu luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhiều nghi vấn đã được đặt ra khi nữ diễn viên liên tục diện trang phục rộng để khéo léo che đi phần bụng. Tuy nhiên, Trường Giang và Nhã Phương đều chưa một lần lên tiếng xác nhận thông tin này.

Phản ứng khó ngờ của Nhã Phương khi bị bạn thân 'lỡ dại' tiết lộ bí mật cố che giấu nhiều tháng trời - Ảnh 1
Vòng bụng to bất thường của Nhã Phương làm rộ lên nghi vấn cô đang mang thai - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người em thân thiết của Nhã Phương - nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã vô tình tiết lộ thông tin cô đang mang bầu.

Cụ thể, vào chiều ngày 9/11, trong buổi họp báo ra mắt MV mới, ca sĩ Trung Quân bất ngờ chia sẻ về lý do Nhã Phương không cùng tham gia trong dự án lần này: "Thời gian này Nhã Phương đang mang bầu. Tôi cũng hơi tiếc vì chị Phương không thể tới chung vui trong buổi ra mắt hôm nay".

Phản ứng khó ngờ của Nhã Phương khi bị bạn thân 'lỡ dại' tiết lộ bí mật cố che giấu nhiều tháng trời - Ảnh 2
Trung Quân lỡ miệng tiết lộ việc bà xã Trường Giang đang mang bầu - Ảnh: Internet

Sau khi biết mình lỡ lời, Trung Quân đã nhắn tin xin lỗi Nhã Phương nhưng nữ diễn viên chỉ “seen” chứ không hồi đáp. Có vẻ như mối quan hệ của cả hai đang ở trong giai đoạn “khó nói chuyện”.

Trung Quân và Nhã Phương từng được biết đến là cặp "chị em" thân thiết của showbiz. Nữ diễn viên cũng đã từng góp mặt trong MV của chàng ca sĩ trẻ này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công chúng không còn thấy cả hai xuất hiện cùng nhau trên các phương tiện truyền thông cũng như rất ít tương tác trên mạng xã hội.

Phản ứng khó ngờ của Nhã Phương khi bị bạn thân 'lỡ dại' tiết lộ bí mật cố che giấu nhiều tháng trời - Ảnh 3
Cả hai vốn là những người bạn thân thiết của nhau trong showbiz - Ảnh: Internet
Phản ứng khó ngờ của Nhã Phương khi bị bạn thân 'lỡ dại' tiết lộ bí mật cố che giấu nhiều tháng trời - Ảnh 4
Nhã Phương từng đóng nữ chính trong MV của Trung Quân - Ảnh: Internet

Mặc dù vậy, Trung Quân muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Nhã Phương - Trường Giang vì đã vô tình để lộ chuyện riêng tư của họ. Anh cũng mong khi nguôi giận, Nhã Phương sẽ tha lỗi cho anh và mối quan hệ của họ sẽ lại tốt đẹp như trước kia.

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Mới đây, hình ảnh Nhã Phương diện áo rộng thùng thình xuất hiện bên cạnh Trường Giang khiến người hâm mộ chú ý vì thân hình tăng cân thấy rõ của nữ diễn viên.

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