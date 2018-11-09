Sau hơn 1 tháng kết hôn, Nhã Phương 'phát tướng' thấy rõ, bụng lồ lộ khó chối

Sau hơn 1 tháng làm đám cưới, câu chuyện về cuộc sống hôn nhân của Trường Giang và Nhã Phương vẫn luôn giành được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Ngoài những hình ảnh được cập nhật trên mạng xã hội, các khoảnh khắc đời thường của cặp đôi đều thu hút sự chú ý.

Mới đây nhất, hình ảnh vợ chồng “Mười khó” xuất hiện cùng nhau tại một hầm gửi xe được người hâm mộ liên tục chia sẻ. Cả hai diện trang phục khá giản dị và thoải mái. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý chính là thân hình có phần “phát tướng” của Nhã Phương chỉ sau hơn 1 tháng kết hôn.