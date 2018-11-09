Sau hơn 1 tháng kết hôn, Nhã Phương 'phát tướng' thấy rõ, bụng lồ lộ khó chối

Mới đây, hình ảnh Nhã Phương diện áo rộng thùng thình xuất hiện bên cạnh Trường Giang khiến người hâm mộ chú ý vì thân hình tăng cân thấy rõ của nữ diễn viên.
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Sau hơn 1 tháng làm đám cưới, câu chuyện về cuộc sống hôn nhân của Trường Giang và Nhã Phương vẫn luôn giành được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Ngoài những hình ảnh được cập nhật trên mạng xã hội, các khoảnh khắc đời thường của cặp đôi đều thu hút sự chú ý.
Mới đây nhất, hình ảnh vợ chồng “Mười khó” xuất hiện cùng nhau tại một hầm gửi xe được người hâm mộ liên tục chia sẻ. Cả hai diện trang phục khá giản dị và thoải mái. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý chính là thân hình có phần “phát tướng” của Nhã Phương chỉ sau hơn 1 tháng kết hôn.
Có thể thấy, dù diện áo thun rộng che khéo vòng eo nhưng nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân" vẫn để lộ rõ phần bụng to bất thường. Điều này khiến không ít người hâm mộ càng tin tưởng nghi vấn cô đang mang thai là thật.
Trong suốt thời gian qua, rất nhiều lần Nhã Phương vướng tin đồn mang thai khi thường xuyên xuất hiện với vòng hai lớn khác thường. Mặc dù vậy, cả Nhã Phương và Trường Giang đều chưa một lần chính thức lên tiếng khẳng định về việc đã có tin vui trước công chúng.