Nhã Phương sổ dáng thấy rõ sau hơn 1 tháng kết hôn, mặt bắt đầu giống bà bầu

Sau khi kết hôn, Nhã Phương gần như vắng bóng hoàn toàn ở các sự kiện của giới giải trí. Trong khi đó, Trường Giang lại tất bật chạy show để kiếm tiền vun vén cho tổ ấm nhỏ. Nhiều người cho rằng, do chưa công bố tin mang thai nên nữ chính Tuổi thanh xuân không muốn lộ diện nhiều để tránh ồn ào. Dù vậy, thi thoảng cô vẫn cùng Trường Giang đi mua sắm và bị nhiều khán giả chụp lại khoảnh khắc lộ vòng 2 khá lớn.

Mới đây, Nhã Phương đã nhận lời chụp một vài bộ ảnh quảng cáo. Người đẹp khéo léo che vòng eo kém thon gọn trong những bộ váy dáng suông nhã nhặn. Tuy vậy, một số khán giả tinh ý nhận ra sắc mặt của Nhã Phương không được tươi tắn như cách đây ít tháng. Vóc dáng của cô cũng bắt đầu tròn trịa giống hệt các bà bầu đang trong giai đoạn giữa hoặc cuối thai kỳ.