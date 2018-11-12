Nhã Phương sổ dáng thấy rõ sau hơn 1 tháng kết hôn, mặt bắt đầu giống bà bầu

Hậu trường 12/11/2018 17:05

Xuất hiện trong một bộ ảnh quảng cáo, Nhã Phương khiến nhiều người chú ý vào vòng eo kém thon gọn giữa tin đồn bầu bí.

Sau khi kết hôn, Nhã Phương gần như vắng bóng hoàn toàn ở các sự kiện của giới giải trí. Trong khi đó, Trường Giang lại tất bật chạy show để kiếm tiền vun vén cho tổ ấm nhỏ. Nhiều người cho rằng, do chưa công bố tin mang thai nên nữ chính Tuổi thanh xuân không muốn lộ diện nhiều để tránh ồn ào. Dù vậy, thi thoảng cô vẫn cùng Trường Giang đi mua sắm và bị nhiều khán giả chụp lại khoảnh khắc lộ vòng 2 khá lớn. 

Mới đây, Nhã Phương đã nhận lời chụp một vài bộ ảnh quảng cáo. Người đẹp khéo léo che vòng eo kém thon gọn trong những bộ váy dáng suông nhã nhặn. Tuy vậy, một số khán giả tinh ý nhận ra sắc mặt của Nhã Phương không được tươi tắn như cách đây ít tháng. Vóc dáng của cô cũng bắt đầu tròn trịa giống hệt các bà bầu đang trong giai đoạn giữa hoặc cuối thai kỳ. 

Nhã Phương sổ dáng thấy rõ sau hơn 1 tháng kết hôn, mặt bắt đầu giống bà bầu - Ảnh 1
Nhã Phương diện đồ rộng thoải mái khoe dáng trước nghi vấn mang bầu  - Ảnh: Internet
Nhã Phương sổ dáng thấy rõ sau hơn 1 tháng kết hôn, mặt bắt đầu giống bà bầu - Ảnh 2
Nhã Phương sổ dáng thấy rõ sau hơn 1 tháng kết hôn, mặt bắt đầu giống bà bầu - Ảnh 3
Dù không xuất hiện ở các sự kiện nhưng Nhã Phương vẫn nhận lời chụp vài bộ ảnh quảng cáo - Ảnh: Internet

Vài ngày trước, Nhã Phương cũng đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh selfie khi đi làm. Tuy vậy, gương mặt của cô trông khá nhợt nhạt dù đã được trang điểm kỹ lưỡng. Nhiều người tin rằng, bà xã Trường Giang chắc chắn đang mang bầu và sẽ lâm bồn trong ít tháng tới.

Tin đồn Nhã Phương mang thai đã hao tổn không ít giấy mực của báo chí trong suốt thời gian qua. Vì cặp vợ chồng nổi tiếng mãi không lên tiếng xác nhận nên ai nấy đều tò mò và không ngừng chờ đợi. Trái với những cặp đôi khác, Nhã Phương và Trường Giang đều rất kín kẽ trong chuyện riêng tư. Kể cả việc kết hôn, họ cũng chờ đến sát giờ G mới chịu thông báo với người hâm mộ. 

Nhã Phương sổ dáng thấy rõ sau hơn 1 tháng kết hôn, mặt bắt đầu giống bà bầu - Ảnh 4
Gương mặt của Nhã Phương bắt đầu xuống sắc thấy rõ, điều mà các mẹ bầu thường gặp phải - Ảnh: FBNV
Nhã Phương sổ dáng thấy rõ sau hơn 1 tháng kết hôn, mặt bắt đầu giống bà bầu - Ảnh 5
Dù cư dân mạng vô cùng tò mò nhưng Nhã Phương và Trường Giang vẫn chưa chịu thông báo tin vui - Ảnh: FBNV
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