Bị bạn thân để lộ chuyện mang thai, Nhã Phương làm ngay hành động này

Động thái đầu tiên của Nhã Phương sau khi bị bạn thân - ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân lỡ miệng nói ra chuyện đang mang thai.

Sau hôn lễ đình đám, cuộc sống của Nhã Phương - Trường Giang nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng và truyền thông. Vướng tin đồn sắp lên chức ba mẹ, tuy nhiên cặp đôi vẫn quyết giữ im lặng dù cư dân mạng nhiều lần tung ra bằng chứng cho thấy diễn viên Tuổi thanh xuân lộ bụng lớn, tăng cân bất thường.

Nhã Phương lộ vòng 2 lùm lùm sau đám cưới vài ngày - Ảnh: Internet

Cô vướng nghi án 'cưới chạy bầu' khi xuất hiện với thân hình tăng cân nhanh cùng chiếc bụng lớn - Ảnh: Internet

Giữa lúc công chúng đang đồn đoán, chiều qua (9/11) ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân chính thức giải đáp nghi vấn lâu nay của người hâm mộ. Cụ thể, khi được hỏi về lý do bạn thân là diễn viên Nhã Phương không góp mặt hay đến chúc mừng MV mới của mình, chàng ca sĩ sinh năm 1992 tiết lộ vì mang thai nên cô không thể xuất hiện.

Nhã Phương và Trung Quân có mối quan hệ thân thiết và từng tham gia chung dự án âm nhạc - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, công chúng lập tức dồn sự chú ý đến động thái của vợ chồng nam nghệ sĩ hài. Khác với suy nghĩ của mọi người, Nhã Phương không hề lên tiếng giải thích, thanh minh hay thừa nhận. Trên trang cá nhân, cô chỉ chia sẻ ảnh chụp tự sướng khi đang làm việc, khoe nhan sắc rạng ngời. Đặc biệt, Nhã Phương chỉ chụp phần trên như mọi lần và cố che đi phần bụng.

Nhã Phương khoe nhan sắc rạng rỡ trên trang cá nhân sau khi bị bạn thân để lộ chuyện có bầu - Ảnh: FBNV

Dù mang thai nhưng cô vẫn tích cực làm việc - Ảnh: Internet

Hầu hết các bức ảnh được Nhã Phương chia sẻ đều che khéo phần bụng - Ảnh: Internet

Nguyễn Trần Trung Quân bất ngờ xác nhận Nhã Phương đang mang thai Nguyễn Trần Trung Quân đã vô tình tiết lộ thông tin Nhã Phương đang mang thai tại buổi họp báo giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới chiều 9/11.

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